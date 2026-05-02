Bir Hava Yolu "Silah Olarak Kullanılabilir" Diyerek Uçağa Almadığı Oscar Ödülünü Kaybetti

Pavel Talankin’in ortak yönetmenlerinden olduğu Bay Hiçkimse Putin’e Karşı ile kazandığı Oscar heykeli, John F. Kennedy International Airport’taki güvenlik kontrolünde alıkonulmasının ardından kayboldu. Talankin, daha önce ödülle defalarca sorunsuz uçtuğunu ancak bu kez güvenlik görevlilerinin heykeli “potansiyel bir silah” olarak değerlendirip kabine alınmasına izin vermediğini belirtti.

Oscar ödüllü belgeselin ortak yönetmeni Talankin, Frankfurt’a vardığında heykelin kendisine teslim edilmediğini fark etti. Yönetmenin anlatımına göre ödül, Lufthansa tarafından karton bir kutuya konularak kargo bölümüne gönderildi; ancak varışta ortada yoktu.

Filmin yapımcılarından Robin Hessman ise Talankin’in Frankfurt’tan kendisini arayarak durumu bildirdiğini, bagaj takip numarasına rağmen heykelin izine ulaşılamadığını ifade etti.