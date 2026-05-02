Bir Hava Yolu "Silah Olarak Kullanılabilir" Diyerek Uçağa Almadığı Oscar Ödülünü Kaybetti

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.05.2026 - 18:59

Pavel Talankin imzasını taşıyan Bay Hiçkimse Putin’e Karşı belgeseliyle kazandığı Oscar heykeli, John F. Kennedy International Airport’ta güvenlik kontrolüne takıldıktan sonra ortadan kayboldu.

Talankin, daha önce aynı ödülle pek çok kez uçtuğunu ve hiçbir sorun yaşamadığını belirtirken, bu kez güvenlik görevlilerinin heykeli “potansiyel risk taşıyan bir nesne” olarak değerlendirip kabine alınmasına izin vermediğini ifade etti.

Transportation Security Administration (TSA) tarafından uçağa kabul edilmeyen heykelin, kontrol sürecinin ardından kaybolduğu bildirildi.

Bagaj numarası bilinse de ödülün izine ulaşılamadı.

Oscar ödüllü belgeselin ortak yönetmeni Talankin, Frankfurt’a vardığında heykelin kendisine teslim edilmediğini fark etti. Yönetmenin anlatımına göre ödül, Lufthansa tarafından karton bir kutuya konularak kargo bölümüne gönderildi; ancak varışta ortada yoktu.

Filmin yapımcılarından Robin Hessman ise Talankin’in Frankfurt’tan kendisini arayarak durumu bildirdiğini, bagaj takip numarasına rağmen heykelin izine ulaşılamadığını ifade etti.

"Ana dili İngilizce olan biri olsaydı..."

David Borenstein, sosyal medya paylaşımında bir Oscar heykelinin kabine alınmayıp bagaja yönlendirilmesinin son derece alışılmadık olduğunu vurguladı. Ayrıca Pavel Talankin’in tanınmış bir oyuncu ya da ana dili İngilizce olan biri olması halinde aynı muameleyle karşılaşıp karşılaşmayacağını sorguladı.

Lufthansa ise yaşananlardan dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, kaybolan ödülün bulunması için kapsamlı bir iç soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Rusya’da bir okulda kameraman olarak çalışan Talankin, ülkedeki propaganda düzenini belgeleyen görüntülerle uluslararası alanda dikkat çekmişti. Bu görüntülerden yola çıkılarak hazırlanan Bay Hiçkimse Putin’e Karşı, Rusya’da “hükümete yönelik olumsuz tutumları teşvik ettiği” gerekçesiyle yasaklandı.

Talankin, mart ayında Oscar ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada savaşların sona ermesi çağrısında bulunarak, “Geleceğimiz ve çocuklarımız adına tüm bu savaşları durdurun” ifadelerini kullandı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
