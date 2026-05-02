Bir Hava Yolu "Silah Olarak Kullanılabilir" Diyerek Uçağa Almadığı Oscar Ödülünü Kaybetti
Pavel Talankin imzasını taşıyan Bay Hiçkimse Putin’e Karşı belgeseliyle kazandığı Oscar heykeli, John F. Kennedy International Airport’ta güvenlik kontrolüne takıldıktan sonra ortadan kayboldu.
Talankin, daha önce aynı ödülle pek çok kez uçtuğunu ve hiçbir sorun yaşamadığını belirtirken, bu kez güvenlik görevlilerinin heykeli “potansiyel risk taşıyan bir nesne” olarak değerlendirip kabine alınmasına izin vermediğini ifade etti.
Transportation Security Administration (TSA) tarafından uçağa kabul edilmeyen heykelin, kontrol sürecinin ardından kaybolduğu bildirildi.
Bagaj numarası bilinse de ödülün izine ulaşılamadı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
