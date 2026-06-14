Dünya Kupası’ndaki İlk Maçımızda Ünlü İsimlerin Milli Takım Paylaşımları
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A Milli Futbol Takımı, yıllar sonra yer aldığı Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi. Türkiye’nin turnuvadaki ilk sınavı futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Karşılaşma öncesinde sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Maç saatinde tüm Türkiye ekran başına geçti. Milli Takım’ın performansı kadar tribünlerde ve sosyal medyada yaşananlar da konuşuldu. Ünlü isimler de karşılaşma boyunca yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.
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Türkiye’nin Avustralya karşısında çıktığı mücadele geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edildi.
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Oğuzhan Uğur
Chaby Han
Zeynep Bastık
Rıza Kocaoğlu
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Reynmen
Engin Öztürk
Melis İşiten
Mahmut Orhan
Danla Bilic
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Belçim Bilgin
Seda Sayan
Yılmaz Erdoğan
Hande Yener
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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