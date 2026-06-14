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Dünya Kupası’ndaki İlk Maçımızda Ünlü İsimlerin Milli Takım Paylaşımları

Dünya Kupası’ndaki İlk Maçımızda Ünlü İsimlerin Milli Takım Paylaşımları

Dünya Kupası 2026
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
14.06.2026 - 10:10
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A Milli Futbol Takımı, yıllar sonra yer aldığı Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi. Türkiye’nin turnuvadaki ilk sınavı futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Karşılaşma öncesinde sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Maç saatinde tüm Türkiye ekran başına geçti. Milli Takım’ın performansı kadar tribünlerde ve sosyal medyada yaşananlar da konuşuldu. Ünlü isimler de karşılaşma boyunca yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.

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Türkiye’nin Avustralya karşısında çıktığı mücadele geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edildi.

Türkiye’nin Avustralya karşısında çıktığı mücadele geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edildi.

Uzun yılların ardından Dünya Kupası sahnesine çıkan A Milli Takım için sosyal medyada yoğun bir destek vardı. Maç öncesinde birçok ünlü isim başarı dileklerini paylaştı.

Türkiye mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı. Sonucun ardından da sosyal medya paylaşımları devam etti. Ünlü isimler takıma destek mesajları verdi.

Oğuzhan Uğur

Oğuzhan Uğur

Chaby Han

Chaby Han

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık

Rıza Kocaoğlu

Rıza Kocaoğlu
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Reynmen

Reynmen

Engin Öztürk

Engin Öztürk

Melis İşiten

Melis İşiten

Mahmut Orhan

Mahmut Orhan

Danla Bilic

Danla Bilic
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Belçim Bilgin

Belçim Bilgin

Seda Sayan

Seda Sayan

Yılmaz Erdoğan

Yılmaz Erdoğan

Hande Yener

Hande Yener

Ve son olarak Doğu Demirkol’un Kerem Aktürkoğlu’na göndermeli paylaşımı 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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