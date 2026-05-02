İstanbul'da Yaşayan Bir Japon Pazarda Kedisiyle Çalışan Pazarcıyı Görüntüledi

Bildiğiniz üzere son yıllarda İstanbul'un tanıtımını çoğunlukla kediler yapıyor. Her sokakta özgürce dolaşan ve şehrin sahibiymiş gibi davranan kediler turistlerin de dikkatini çekiyor. Yıllardır güzelliğiyle büyüleyen şehir artık kedileriyle büyülüyor.

Türkiye'de yaşayan bir Japon pazarda cebinde kedi ile çalışan pazarcıyı görüntüledi. “Bunu sadece Türkiye’de görebilirsiniz” notuyla paylaştığı video beğeni topladı.

