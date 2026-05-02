article/comments
article/share
Haberler
Video
İstanbul'da Yaşayan Bir Japon Pazarda Kedisiyle Çalışan Pazarcıyı Görüntüledi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.05.2026 - 16:42 Son Güncelleme: 02.05.2026 - 16:45

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere son yıllarda İstanbul'un tanıtımını çoğunlukla kediler yapıyor. Her sokakta özgürce dolaşan ve şehrin sahibiymiş gibi davranan kediler turistlerin de dikkatini çekiyor. Yıllardır güzelliğiyle büyüleyen şehir artık kedileriyle büyülüyor. 

Türkiye'de yaşayan bir Japon pazarda cebinde kedi ile çalışan pazarcıyı görüntüledi. “Bunu sadece Türkiye’de görebilirsiniz” notuyla paylaştığı video beğeni topladı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kedilerin başkenti "Catstanbul".

İstanbul kedisi yüzyıllardır bu şehrin ayrılmaz parçası. Bizans döneminden Osmanlı'ya, cumhuriyetten günümüze İstanbul her döneminde kedileriyle birlikte var oldu. Bu kedi bir evcil hayvan değil. Sokakta özgür, pazarda ortak, camide misafir. Kimsenin kedisi ama herkesin kedisi.

Batı kültürlerinde hayvanlar ya evde evcil ya da dışarıda yabani. İkisi arasında İstanbul'un yarattığı o özgür orta alan başka şehirlerde yok. Bu yüzden bir turist pazar kedisini gördüğünde hem şaşırıyor hem büyüleniyor. Bu sahne onun kültürel referanslarında karşılığı olmayan bir şey.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
10
6
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın