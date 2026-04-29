Her Dönem Bambaşka Her Dönem Büyüleyici: 1950'lerden İstanbul Görüntüleri Paylaşıldı

1950'ler Türkiye'de çok partili hayata geçişin, Menderes döneminin ve İstanbul'un fiziksel olarak büyük bir dönüşüm geçirdiği yıllar. Geniş bulvarlar açıldı, tarihi yapılar bazen yıkıldı bazen korundu. Şehir modern olmaya çalışırken hâlâ o Osmanlı ve Rum, Ermeni, Yahudi mozaiğinin izlerini taşıyordu.

1950'lerin İstanbul sokaklarında tramvaylar işliyordu, ahşap evler sıra sıra diziliydi ve Boğaz vapurları şehrin nabzını tutuyordu. Balıkçılar sabah erken Galata Köprüsü'nde yerini alırdı, Kapalıçarşı bugünkü gibi turistlerle değil mahalle esnafıyla dolup taşardı.

1950'lerde Boğaz bugünkü gibi köprülerle bölünmemişti. İki kıta arasındaki tek bağlantı vapurlardı ve bu geçiş İstanbullular için sıradan ama bambaşka bir deneyimdi. O dönemin Boğaz fotoğrafları bugün neden bu kadar büyüleyici görünüyor sorusunun cevabı tam da burada.