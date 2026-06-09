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CHP Grup Toplantısı Öncesi Akit Canlı Yayınına Beklenmedik Müdahale: "Bunu da Çek"

CHP Grup Toplantısı Öncesi Akit Canlı Yayınına Beklenmedik Müdahale: "Bunu da Çek"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.06.2026 - 22:36

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Bugün yine CHP cephesinde hareketli anlar yaşandı. Hafta başından itibaren hem mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu hem de görevden alındıktan sonra Grup Başkanı seçilen Özgür Özel bugün saat 13.30'daki grup toplantısında konuşacağını ilan etmişti. Resmi yazışma krizlerinin ardından bugün Kılıçdaroğlu'nun geri adım atmasıyla TBMM'deki grup kürsüsüne Özgür Özel çıktı. 

Sabahın erken saatlerinden itibaren TBMM kapıları hareketliydi. Meclis'in Dikmen Kapısı önünde toplanan partililer arasında Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu yanlıları olarak bölünmeler yaşandı, taraflar karşılıklı sloganlar attı ve yer yer arbede yaşandı. Bu sırada canlı yayın yapan Akit muhabiri, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

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Meclis önünde hareketli anlar!

Meclis önünde hareketli anlar!

Meclis önünde yaşanan bu ciddi güvenlik riski nedeniyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis içtüzüğünü gerekçe göstererek CHP grup toplantısına ziyaretçi yasağı getirdi. Bazı CHP'li milletvekilleri ise salonu kaptırmamak ya da erken yer kapabilmek adına geceyi Meclis'te geçirdi. Kürsü etrafında ve salonda tedbiren sağlık ekipleri ve sedyeler bekletildi.

Dışarıda da taraflar arasında gerginlik yaşandı. Pek çok muhabir o anları kaydederken Akit muhabirinin yayınına orada bulunan bir kişiden müdahale geldi. O anlar canlı yayına anbean yansıdı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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