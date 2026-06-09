CHP Grup Toplantısı Öncesi Akit Canlı Yayınına Beklenmedik Müdahale: "Bunu da Çek"

Bugün yine CHP cephesinde hareketli anlar yaşandı. Hafta başından itibaren hem mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu hem de görevden alındıktan sonra Grup Başkanı seçilen Özgür Özel bugün saat 13.30'daki grup toplantısında konuşacağını ilan etmişti. Resmi yazışma krizlerinin ardından bugün Kılıçdaroğlu'nun geri adım atmasıyla TBMM'deki grup kürsüsüne Özgür Özel çıktı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren TBMM kapıları hareketliydi. Meclis'in Dikmen Kapısı önünde toplanan partililer arasında Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu yanlıları olarak bölünmeler yaşandı, taraflar karşılıklı sloganlar attı ve yer yer arbede yaşandı. Bu sırada canlı yayın yapan Akit muhabiri, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.