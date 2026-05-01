15 Senelik Bir Daireyi Yenileyen Çift Tüm Masrafları Kalem Kalem Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.05.2026 - 22:46

Son dönemde insanlar yeni bir ev almak yerine, eski bir ev alıp adım adım yenilemeyi tercih ediyor. Bu hem zamana yayıldığından hem de bütçe planlaması daha detaylı yapılabildiğinden pek çok kişiye daha ekonomik geliyor. Tadilat planlarken herkes bir bütçe belirliyor ama o bütçenin sonuna kadar hesaplandığı gibi ilerlemesi pek mümkün olmuyor. 

15 senelik bir evi yenileyen çift, tüm masrafları tek tek açıkladı. Güncel fiyatları paylaşan çift böyle bir adım atmak isteyenlere de fikir verdi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yakasi_beyaz_...
Çiftin açıkladığına göre Nisan 2026 fiyatlarına göre tüm masraflar şu şekilde;

  • Mutfak (Her şey dahil): 273.000 TL

  • Banyo (Her şey dahil): 280.000 TL

  • İç Kapılar (7 adet): 110.000 TL

  • Seramik, hol ve balkon işleri: 80.000 TL

  • Giyinme odası dolabı: 70.000 TL

  • Parke işleri: 64.000 TL

  • TV Ünitesi: 50.000 TL

  • Boya badana işleri: 45.000 TL

  • Salon asma tavanı: 40.000 TL

  • Vestiyer: 30.000 TL

  • Koridor asma tavan: 25.000 TL

  • Dresuar: 25.000 TL

  • Balkon dolabı: 20.000 TL

TOPLAM: 1.112.000 TL

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
