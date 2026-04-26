Japonya'da Yaşayan Bir Türk 30 Bin Dolara Satın Aldığı Geleneksel Köy Evini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.04.2026 - 11:50

Japonya son yıllarda dünyanın en çok merak edilen ülkelerinden biri haline geldi. Kültürü, disiplini, teknolojisi ve yaşam felsefesiyle milyonları büyülüyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birinde bazı evler neredeyse bedavaya satılıyor. Bu da elbette Japonya hayranlarının dikkatini çekiyor. 

Japonya'da yaşayan 'mruvbe' isimli Türk 30 bin dolara satın aldığı köy evini sosyal medyada paylaştı. Anime filmlerini aratmayan ev ve köyün görüntüsü beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/mruvbe/?e=1...
Japonya'da son dönemde neden bu kadar ucuz ev var?

Japonya ciddi bir nüfus azalması sorunu yaşıyor. Kırsal bölgelerden şehirlere göç eden gençlerin geride bıraktığı evler sahipsiz kalıyor. 'Akiya' adı verilen bu terk edilmiş evlerin sayısı şu an 9 milyonu aşmış durumda. Bazı belediyeler bu evleri sembolik fiyatlarla hatta ücretsiz olarak satışa çıkarıyor.

Bu fiyata genellikle kırsal bölgelerde, doğayla iç içe, geleneksel Japon mimarisine sahip bir ev geliyor. Ahşap yapı, tatami zeminler ve bahçe çoğu akiya'nın standart özellikleri. Ama restorasyon ihtiyacı büyük ölçüde kaçınılmaz; asıl maliyet satın alma değil yenileme sürecinde ortaya çıkıyor.

Yabancılar Japonya'da Ev Alabilir mi? 

Japonya'da yabancıların mülk edinmesinde yasal bir engel bulunmuyor. Ancak ikamet izni, vergi yükümlülükleri ve bürokratik süreçler dikkatli bir planlama gerektiriyor. Dil engeli bu sürecin en zorlu kısmı olmaya devam ediyor.

Gerçekten Yaşanabilir mi? 

Japonya'nın kırsal bölgelerinde yaşamak şehir hayatından çok farklı bir deneyim sunuyor. Ulaşım sınırlı, hizmetlere erişim zor ve yalnızlık hissi güçlü olabiliyor ama doğayla iç içe, sakin ve özgün bir hayat isteyenler için bu fiyata bu deneyimi sunan başka bir ülke bulmak son derece güç.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
