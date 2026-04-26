Japonya'da Yaşayan Bir Türk 30 Bin Dolara Satın Aldığı Geleneksel Köy Evini Paylaştı

Japonya ciddi bir nüfus azalması sorunu yaşıyor. Kırsal bölgelerden şehirlere göç eden gençlerin geride bıraktığı evler sahipsiz kalıyor. 'Akiya' adı verilen bu terk edilmiş evlerin sayısı şu an 9 milyonu aşmış durumda. Bazı belediyeler bu evleri sembolik fiyatlarla hatta ücretsiz olarak satışa çıkarıyor.

Bu fiyata genellikle kırsal bölgelerde, doğayla iç içe, geleneksel Japon mimarisine sahip bir ev geliyor. Ahşap yapı, tatami zeminler ve bahçe çoğu akiya'nın standart özellikleri. Ama restorasyon ihtiyacı büyük ölçüde kaçınılmaz; asıl maliyet satın alma değil yenileme sürecinde ortaya çıkıyor.

Yabancılar Japonya'da Ev Alabilir mi?

Japonya'da yabancıların mülk edinmesinde yasal bir engel bulunmuyor. Ancak ikamet izni, vergi yükümlülükleri ve bürokratik süreçler dikkatli bir planlama gerektiriyor. Dil engeli bu sürecin en zorlu kısmı olmaya devam ediyor.

Gerçekten Yaşanabilir mi?

Japonya'nın kırsal bölgelerinde yaşamak şehir hayatından çok farklı bir deneyim sunuyor. Ulaşım sınırlı, hizmetlere erişim zor ve yalnızlık hissi güçlü olabiliyor ama doğayla iç içe, sakin ve özgün bir hayat isteyenler için bu fiyata bu deneyimi sunan başka bir ülke bulmak son derece güç.