İzlerken İçimiz Açıldı: Karadeniz ve İsviçre’nin Kıyaslandığı Video Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.04.2026 - 18:03

İsviçre muazzam doğası ile biliniyor bildiğiniz üzere. Dünyanın dört bir yanından insanlar İsviçre'yi görmek için para biriktiriyor, vize için kuyruk bekliyor. Ülkemizden de pek çok kişi bu eşsiz doğaya hayranlık duyuyor. Oysa benzer manzaralar  çok daha yakında, çok daha az tanınmış ve çok daha erişilebilir bir yerde duruyor.

Karadeniz ile İsviçre'nin doğal güzelliklerini yan yana koyan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Vidaya pek çok kişi “Tarafımız belli” yorumunda bulundu.

Kaynak: https://x.com/gusholderhaber/status/1...
Benzer doğa, benzer yeşil, benzer huzur...

İsviçre denilince akla yeşilin sonsuz tonları, sisli dağlar, şelale sesleri ve el değmemiş ormanlar geliyor. Karadeniz bölgesi de tam olarak bu tabloyu sunuyor. Yüksek rakımlı yaylalar, yoğun orman örtüsü ve bulutların dağlara yaslandığı o ikonik görüntüler her iki coğrafyada da karşılaşılabilen bir güzellik.

Ülkenin en güzel köşelerini keşfetmek için mutlaka yurt dışına çıkmak gerekmiyor. Karadeniz bu gerçeği bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
