Bir Çoban Drone ile Sürüsünü Yerinden Kıpırdamadan Dakikalar İçinde Toparladı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.04.2026 - 18:00

Teknoloji son yıllarda akılalmaz bir hızla ilerliyor. Her yeni teknoloji günlük yaşamımızı kökten değiştiriyor. Hatta 30 sene önceki günlük yaşamımızı düşündüğümüzde bugün bambaşka bir gerçekliğin içinde yaşıyoruz. Binlerce yıldır değişmeyen bazı meslekler bile bu dönüşümden nasibini almaya başladı haliyle. 

Çobanlık yapan 'oltulu_ismail_akkas25' isimli sosyal medya kullanıcısı drone kullanarak sürüsünü dakikalar içinde toparladığı anları paylaştı. Teknolojinin bu denli verimli kullanımı pek çok kişinin beğenisini topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/oltulu_isma...
Çoban köpekleri işsiz kaldı.

Avustralya ve Yeni Zelanda'da koyun çiftçileri drone kullanımında dünyada en ileri noktada. Binlerce dönümlük arazilerde sürüleri yönetmek için özel olarak programlanmış drone'lar artık ticari olarak satılıyor. Bazı çiftliklerde yapay zeka destekli sistemler sürünün hareketini analiz ederek drone'u otomatik yönlendiriyor.

Drone'un yüksekten sağladığı kuş bakışı görüş, çobanın yerde göremeyeceği tüm tabloyu anında ortaya koyuyor. Ses sistemiyle donatılmış modeller hayvanları belirli bir yöne yönlendirirken, kameralı modeller çobanın uzaktan ekrana bakarak sürüyü yönetmesine olanak tanıyor. Saatlerce sürebilecek bir toplama işlemi dakikalara iniyor. Fakat hala bir çoban köpeği gibi yırtıcı hayvanlara karşı koyarak sürüyü koruyamıyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
