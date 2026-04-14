Bir Çoban Drone ile Sürüsünü Yerinden Kıpırdamadan Dakikalar İçinde Toparladı

Teknoloji son yıllarda akılalmaz bir hızla ilerliyor. Her yeni teknoloji günlük yaşamımızı kökten değiştiriyor. Hatta 30 sene önceki günlük yaşamımızı düşündüğümüzde bugün bambaşka bir gerçekliğin içinde yaşıyoruz. Binlerce yıldır değişmeyen bazı meslekler bile bu dönüşümden nasibini almaya başladı haliyle.

Çobanlık yapan 'oltulu_ismail_akkas25' isimli sosyal medya kullanıcısı drone kullanarak sürüsünü dakikalar içinde toparladığı anları paylaştı. Teknolojinin bu denli verimli kullanımı pek çok kişinin beğenisini topladı.