article/comments
article/share
Haberler
Video
Paris'e Giden Bir İçerik Üreticisi Kafede Karşılaştığı İlginç Hesap Ödeme Yöntemini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.04.2026 - 11:00

İçerik Devam Ediyor

Türkiye'de hesap ödemek adeta bir tören gibi. Hatta bazen tatlı bir atışmaya, bazen de 'O masadan kimse ödetmez' rekabetine dönüşen başlı başına bir sosyal etkinlik. Her ülkenin ve kültürün birbirinden farklı hesap ödeme biçimleri var bildiğiniz üzere. 

Paris'e giden 'cemozdundar_' isimli içerik üreticisi gittiği bir kafede karşılaştığı hesap ödeme yöntemini paylaştı. Yöntem kimilerinin hoşuna giderken kimilerine gereksiz geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'ye gelmeli mi?

Bizde hesabı ödemek bir cömertlik göstergesidir. QR kodunu okutup kendi payını ödemeye çalışmak pek çok kişiye oldukça 'ters' geldi haliyle. Fakat bir yandan günümüz ekonomisi göz önünde bulundurulduğunda artık zaten herkesin kedi hesabını ödediği dünyada yöntem pek çok kişiye mantıklı geldi. 10 kişilik bir arkadaş grubu yemeğe çıktığında o hesabı bölüştürmek tam bir matematik problemine dönüşüyor. 'Sen ne yemiştin?', 'Kimin kredi kartı geçiyor?' derken 15 dakika harcanıyor. Bu sistemle herkes kendi tabağını seçip saniyeler içinde ödeyebilir.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın