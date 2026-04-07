article/comments
article/share
Haberler
Video
Kaşla Göz Arasında Çalındı: Londra'da Her Türlü Önlemi Alan Kadın Telefon Hırsızları ile Baş Edemedi

Pelin Yelda Göktepe
07.04.2026 - 21:11 Son Güncelleme: 07.04.2026 - 21:16

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere Londra, Paris, Roma ve Barselona son dönemde hırsızlık olayları ile anılıyor. Özellikle turistik bölgelerde tatsız olaylar yaşanıyor. Özellikle Avrupa'nın bu popüler duraklarında hırsızların artık bireysel çalışmaktan ziyade profesyonel ekipler halinde hareket ettiği söyleniyor. 

Londra sokaklarında gezerken telefonunu boynuna asarak ciddi bir önlem alan kadın hırsızların profesyonelliği karşısında neye uğradığını şaşırdı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Turistik bölgelerde telefonunu korumak için şunlara dikkat edebilirsin;

  • Boyun Askısına Güvenme: Videodaki gibi kılıf bağlantısını kırıp alabilirler. Eğer kullanacaksan, metal ve doğrudan telefona bağlı olanları seç.

  • Masanın Üzerine Bırakma: Kafede veya restoranda telefon asla masada durmasın; dikkat dağıtma yöntemiyle saniyeler içinde çalınabilir.

  • Ön Cepte Taşı: Arka cep hırsızlar için en kolay hedeftir. Fermuarlı iç cepler veya ön cepler her zaman daha güvenlidir.

  • Kapı Kenarlarında Dikkat: Metro veya otobüste kapı tam kapanırken telefonunu elinden kapıp kaçabilirler. Toplu taşımada kapıdan uzak dur.

  • Yedeklemeyi Unutma: Telefonun çalınması üzücüdür ama verilerin gitmesi daha kötüdür. 'Cihazımı Bul' özelliğini aç ve bulut yedeklemenin güncel olduğundan emin ol.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın