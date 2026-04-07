Acilde Görev Yapan Bir Doktor Gün Boyunca İlgilendiği Vakaları Paylaştı

Acilde Görev Yapan Bir Doktor Gün Boyunca İlgilendiği Vakaları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.04.2026 - 17:51

Doktorluk zaten oldukça zorlu bir meslekken acil serviste görev yapmak bu zorluğu neredeyse ikiye katlıyor. Acil servis sadece tıbbi bilgi değil, aynı zamanda çelik gibi sinirler ve devasa bir sabır gerektiren bir yer. Bir yandan hastaları tedavi etmeye çalışırken bir yandan da hem onların hem de ailelerinin paniği ile baş etmek zorunda kalıyorlar. 

'drrakunhanm' acil servisteki bir gününü paylaştı. Paylaştığı vakalar, acil serviste görev yapmanın nasıl bir şey olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/drrakunhanm
Vakaların bazıları sadece isimleriyle bile korkuttu. Peki neymiş bu vakalar?

Vakaların bazıları sadece isimleriyle bile korkuttu. Peki neymiş bu vakalar?

  • Yüzeysel Kesi (İş Kazası): Derinin üst tabakalarında meydana gelen, genellikle dikiş veya pansumanla çözülen basit yaralanmalar.

  • Takayasu Hastalığı (Akut Atak): Vücudun büyük atardamarlarında (başta aort) iltihaplanmaya yol açan nadir bir hastalık. Akut atak, belirtilerin aniden şiddetlenmesi demektir.

  • Gebe Abortus: Gebeliğin kendiliğinden sonlanması, yani düşük durumu. Beta-hCG değerleri üzerinden takip edilir.

  • Femur Fraktür: Uyluk kemiği kırığı. Genellikle yüksek enerjili travmalar (düşme, kaza) sonucu oluşur ve ciddi bir vakadır.

  • Taşikardi (AF Tanısı): Kalbin normalden hızlı atması. AF (Atriyal Fibrilasyon) ise kalbin üst odacıklarının düzensiz ve hızlı atmasıyla karakterize bir ritim bozukluğudur.

  • Subdural Kanama: Beyin zarı ile beyin dokusu arasında kan birikmesi. Genellikle kafa travmaları sonrası oluşur ve acil cerrahi müdahale gerektirebilir.

  • Akut Sistit: İdrar yollarının (özellikle mesanenin) aniden iltihaplanması. Sancılı bir süreçtir.

  • Batın İçi Kanama: Karın boşluğu içindeki organlardan (dalak, karaciğer vb.) kaynaklanan iç kanama.

  • Caput Medusa (Karaciğer S + Budd Chiari Sendromu): Karın bölgesindeki damarların belirginleşip genişlemesi. Genellikle ileri derece karaciğer hastalıklarında görülür.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
