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Engelleri Aşan Genç Kadın Evde Kendi Kendine Geliştirdiği Pratik Saç Yıkama Rutinini Paylaştı

Engelleri Aşan Genç Kadın Evde Kendi Kendine Geliştirdiği Pratik Saç Yıkama Rutinini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.06.2026 - 10:00

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Günün her anında karşımıza çıkan kalıplaşmış güzellik ve bakım videolarından sıkıldıysanız, ezber bozan bir hikayeye hazır olun. Hayatın getirdiği tüm fiziksel sınırları sadece birer teferruata dönüştüren ve enerjisiyle ekran başındakileri kendine hayran bırakan bireyler, dijital dünyanın gerçek motivasyon kaynakları olmaya devam ediyor. Engellerin aslında zihinde başladığını kanıtlayan bu tarz paylaşımlar, zor görünen günlük rutinlerin bile yaratıcı çözümlerle nasıl keyifli birer ritüele dönüşebileceğini hepimize en samimi şekilde gösteriyor.

Kolları ve bacakları olmayan içerik üreticisi, 'Hadi saçımı yıkayalım' diyerek banyoda kendi geliştirdiği özel duş yöntemlerini paylaştı. Dışarıdan oldukça zor görülen hayatı basit detaylarla kolaylaştıran içerik üreticisi, pek çok kişiye ilham verdi. 

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Videoda dikkat çeken en önemli detay, özel gereksinimli bireyler için banyo ve yaşam alanlarının nasıl optimize edilebileceği.

Videoda dikkat çeken en önemli detay, özel gereksinimli bireyler için banyo ve yaşam alanlarının nasıl optimize edilebileceği.

Genç kadının banyo duvarına monte edilmiş vantuzlu ve silikon fırçalı aparat yardımıyla, hiç kimseden destek almadan saçlarını kendi kendine şampuanlayıp masaj yapabilmesi, erişilebilir tasarımın gücünü ortaya koyuyor. Ağzıyla kontrol ettiği uzatılmış bir aparat sayesinde duş başlığının sıcaklık ve su akış ayarını tek başına yapabilmesi ise bağımsız yaşam teknolojilerinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Ayrıca video, geleceğin ev tasarımlarında akıllı banyo sistemlerinin, sesle komut alan bataryaların ne kadar geniş yer kaplayacağının da sinyallerini veriyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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