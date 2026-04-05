article/comments
article/share
Haberler
Video
Altın, Telefon, Damatlık: Doktorlara İlk Maaşlarıyla Ne Aldıkları Soruldu

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.04.2026 - 09:08 Son Güncelleme: 05.04.2026 - 09:11

İçerik Devam Ediyor

Doktorluk dünyanın en değerli mesleği. Bir insanın hayatını kurtarmak veya bir bebeğin dünyaya gelmesine tanıklık etmek, başka hiçbir meslekte yaşanmayacak bir tatmin duygusu. Doktorluk sadece bir 'meslek' değil; insan hayatına doğrudan dokunan, toplumun temel direği olan bir sorumluluk alanı. Hem bilimsel bir derinlik gerektiriyor hem de müthiş bir fedakarlık.

'drmelisaderin' doktor arkadaşlarına ilk maaşlarıyla ne aldıklarını sordu. Her birinden birbirinden farklı cevaplar geldi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@drmelisaderin...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki yeni başlayan bir doktor ne kadar maaş alıyor?

  • Pratisyen Hekim (Yeni Mezun): 98.500 TL – 116.800 TL

  • Uzman Doktor: 149.500 TL – 175.000 TL

  • Asistan Doktor: 87.000 TL – 105.000 TL

  • Aile Hekimi: 124.500 TL – 140.000 TL

Doktor maaşları sadece 'çıplak maaş'tan ibaret değildir; toplam kazancı belirleyen birkaç farklı kalem bulunur:

  • Taban ve Teşvik Ödemeleri: Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar, baktıkları hasta sayısı ve yaptıkları işlemlere göre 'teşvik ek ödemesi' alırlar.

  • Nöbet Ücretleri: Özellikle asistan ve pratisyen hekimler için nöbet sayısı maaşı ciddi oranda artırır. 2026 verilerine göre riskli birimlerdeki nöbet ücretleri saatlik bazda oldukça yükselmiştir.

  • Bölge Farkı: 'Doğu görevi' veya sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük bölgelerde çalışan doktorlara ek tazminatlar ödenir.

  • Branş Farkı: Videoda da sezildiği üzere, cerrahi branşlar veya yüksek riskli uzmanlık alanlarında (Beyin Cerrahı, Kardiyolog vb.) maaşlar 220.000 TL bandını aşabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri

category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın