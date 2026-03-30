article/comments
article/share
Haberler
Video
Çok Küçük Bir Bütçeyle Nişan Yapan Bir Çift Yeni Evlenecek Olanlara İlham Verdi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.03.2026 - 13:07 Son Güncelleme: 30.03.2026 - 13:10

İçerik Devam Ediyor

Evliliğe adım atmak artık ciddi bir maddi güç gerektiriyor. Şimdi beyaz eşyadan düğün salonuna, mobilyadan ev kirasına kadar her kalem başlı başına bir yatırım projesine dönüşmüş durumda. Evlilik planı sadece iki insanın anlaşmasıyla değil Excel tablosu ve bütçe planlamasıyla başlıyor. 

Bir çift oldukça düşük bütçeyle yaptıkları nişanı paylaştı. Video evliliğe adım atmak isteyen fakat bütçe sebebiyle cesaret edemeyenlere de ilham verdi.

Kaynak: https://x.com/ZamHaberAjans/status/20...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki 2026 yılında böyle minimum bütçeyle düğün yapsak ne kadar masraf olur?

  • Küçük Düğün Salonu (Yemeksiz/Pasta-Kola): 45.000 TL - 75.000 TL

  • Yüzükler (Sade Alyans Takımı): 12.000 TL - 15.000 TL

  • Gelinlik & Damatlık (Ekonomik Modeller): 30.000 TL - 45.000 TL

  • Gelin & Damat Ayakkabıları: 5.000 TL - 7.000 TL

  • Fotoğraf & Video (Salonun Kendi Ekibi): 10.000 TL - 15.000 TL

 Toplam 102.000 - 157.000 TL arası

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın