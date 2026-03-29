2010'dan 2030'a Gelmiş: Bir Çift Sadece 35 Bin TL'ye Yeniledikleri Banyoyu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.03.2026 - 09:27

Artık ev dekore etmek odukça maliyetli bir iş. Eskiden 'bir boyatır gireriz' dediğimiz o basit hamle bile, malzeme ve işçilik maliyetleriyle devasa bir bütçe kalemine dönüştü. 2026 yılı itibarıyla ev dekore etmek ya da tadilat yaptırmak artık ciddi bir yatırım stratejisi gerektiriyor.

Bir çift sadece 35 bin TL harcayarak yeniledikleri banyolarını paylaştı. Banyonun değişimi beğeni toplarken ücret ise kafasında böyle bir plan olanları heyecanlandırdı.

Peki bu fiyata bu değişim mümkün olabilir mi?

Eğer videodaki değişimde fayanslar kırılmadıysa, sadece fayans boyası kullanıldıysa 35 bin TL mümkün olabilir. Eski pembe fayansların üzerine özel epoksi veya solvent bazlı beyaz/gri boya uygulamak, kırım ve yeni seramik döşeme maliyetini %80 oranında düşürür. Lavabo dolabı komple değişmek yerine sadece kapakları kaplandıysa veya daha uygun fiyatlı bir hazır modül alındıysa bütçeye sığabilir. Siyah ray spotlar ve modern bir ayna, görsel etkiyi çok büyütür ama maliyetleri nispeten düşüktür.

Eğer banyoda şu işlemler yapıldıysa 35 bin TL'ye bitmesi imkansız;

  • Fayansların Kırılması: İşçilik, moloz atımı ve yeni seramik alımı zaten tek başına 40-50 bin TL'yi geçer.

  • Tesisat Değişimi: Su ve gider borularının yerinin değişmesi ciddi bir ek maliyettir.

  • Duşakabin ve Klozet: Kaliteli bir siyah profilli duşakabin ve gömme rezervuar klozet seti bugün tek başına 15-20 bin TL'den başlar.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
