Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Türkiye'nin En Korkutucu Tüneli Olan Aladağ Küp Şelalesi Tüneli'ni Paylaştı

Türkiye'nin hala keşfedilmemiş pek çok noktası var. Her bir köşesi saklı bir cennet. Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan ve yöre halkı tarafından 'Küp Şelalesi Tüneli' veya 'Aladağ Maden Tüneli' olarak bilinen geçit bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Türkiye'nin en korkutucu tüneli olarak bilinen bu yol aslında bir ulaşım tüneli olarak değil, bölgedeki maden ocaklarına erişim için inşa edilmiş. Küp Şelalesi'ne giden en kısa yolun üzerinde bulunduğundan ve yaklaşık 1,5 saatlik bir zaman tasarrufu sağladığından hala tercih ediliyor. Fakat izlerken bile, özellikle klostrofobisi olanların içini daraltıyor.