Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Türkiye'nin En Korkutucu Tüneli Olan Aladağ Küp Şelalesi Tüneli'ni Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.03.2026 - 14:43 Son Güncelleme: 25.03.2026 - 14:44

Türkiye'nin hala keşfedilmemiş pek çok noktası var. Her bir köşesi saklı bir cennet. Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan ve yöre halkı tarafından 'Küp Şelalesi Tüneli' veya 'Aladağ Maden Tüneli' olarak bilinen geçit bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. 

Türkiye'nin en korkutucu tüneli olarak bilinen bu yol aslında bir ulaşım tüneli olarak değil, bölgedeki maden ocaklarına erişim için inşa edilmiş. Küp Şelalesi'ne giden en kısa yolun üzerinde bulunduğundan ve yaklaşık 1,5 saatlik bir zaman tasarrufu sağladığından hala tercih ediliyor. Fakat izlerken bile, özellikle klostrofobisi olanların içini daraltıyor.

Kaynak: https://x.com/haberebibak/status/2036...
Peki bu tüneli kullanmak tehlikeli mi?

Evet, bu tünel için 'tehlikeli' demek pek de yanlış olmaz. Klasik bir karayolu tüneli standartlarına sahip olmadığı için sürücüleri oldukça zorlayabiliyor. 

  • Aydınlatma Yok: İçerisi tamamen zifiri karanlık. Aracınızın farları dışında hiçbir ışık kaynağı yok, bu da derinlik algısını bozabiliyor.

  • Dar ve Tek Şerit: Tünel oldukça dar. Videoda da görebileceğin gibi, karşıdan bir araç geldiğinde manevra yapmak neredeyse imkansız. Genelde bir aracın geri geri çıkması veya tünel içindeki küçük oyuklara sığınması gerekiyor.

  • Zemin Yapısı: Tünelin zemini asfalt değil; toprak, çamur ve irili ufaklı taşlardan oluşuyor. Bu da özellikle yağışlı havalarda kayma riski oluşturuyor.

  • Doğal Kaya Yapısı: Tünel modern yöntemlerle değil, kayalar oyularak yapılmış. Bu yüzden tavandan taş düşme riski her zaman mevcut.

  • Yükseklik Sorunu: Alçak tavan yapısı nedeniyle özellikle yüksek araçların (SUV, minibüs veya tavan bagajı olan araçlar) tavana sürtme ihtimali var.

Aladağ Küp Şelalesi'ni merak edenler için;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
