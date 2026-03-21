Bir Vatandaş Kendilerini Geçmeye Çalışan Sürücü İçin "Birini Yiyecek" Dediği Sırada Araba Takla Attı

Trafik kuralları sadece yasal bir zorunluluk değil, hem kendimiz hem trafikteki diğer insanlar için hayati bir önem sahip. Özellikle hız, tüm kazaların ana sebeplerinden biri. Fakat hala insanlar hiç düşünmeden hız limitlerini keyiflerince aşabiliyor.

Dar bir köy yolunca hızla ilerlemek isteyen bir araca yol veren vatandaş o anları kaydetti. Aracın hızı karşısında 'Birini yiyecek' diyen vatandaşın cümlesi bitmeden kaza geldi. O anlar kameraya da anbean yansıdı.