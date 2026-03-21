onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Vatandaş Kendilerini Geçmeye Çalışan Sürücü İçin "Birini Yiyecek" Dediği Sırada Araba Takla Attı

Bir Vatandaş Kendilerini Geçmeye Çalışan Sürücü İçin "Birini Yiyecek" Dediği Sırada Araba Takla Attı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.03.2026 - 15:48

İçerik Devam Ediyor

Trafik kuralları sadece yasal bir zorunluluk değil, hem kendimiz hem trafikteki diğer insanlar için hayati bir önem sahip. Özellikle hız, tüm kazaların ana sebeplerinden biri. Fakat hala insanlar hiç düşünmeden hız limitlerini keyiflerince aşabiliyor. 

Dar bir köy yolunca hızla ilerlemek isteyen bir araca yol veren vatandaş o anları kaydetti. Aracın hızı karşısında 'Birini yiyecek' diyen vatandaşın cümlesi bitmeden kaza geldi. O anlar kameraya da anbean yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dar ve virajlı köy yollarında yapılacak en ufak bir dikkatsizlik veya aşırı hız, aracın kontrolünün kaybedilmesine neden olabiliyor. Videoda aracın o şekilde takla atıp bahçeye uçması, fiziksel sınırların ne kadar çabuk aşılabileceğinin bir kanıtı.

Dar ve virajlı köy yollarında yapılacak en ufak bir dikkatsizlik veya aşırı hız, aracın kontrolünün kaybedilmesine neden olabiliyor. Videoda aracın o şekilde takla atıp bahçeye uçması, fiziksel sınırların ne kadar çabuk aşılabileceğinin bir kanıtı.

Trafikte güvenliği sağlamak için şu temel noktalar her zaman kritik rol oynar;

  • Hız Sınırlarına Uymak: Özellikle videodaki gibi dar ve görüş açısı kısıtlı yollarda düşük hız hayat kurtarır.

  • Dikkat Dağıtıcılardan Kaçınmak: Sürüş esnasında telefona veya çevreye odaklanmak, tepki süresini ciddi oranda azaltır.

  • Emniyet Kemeri Kullanımı: Araç ne kadar savrulursa savrulsun, kemer sizi koltukta tutarak en ağır yaralanmaları önleyebilir.

  • Yol ve Hava Durumu: Islak veya stabilize yollarda aracın yol tutuşu azalır, bu yüzden sürüş stilini yola göre ayarlamak gerekir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın