Maçta Rakip Kalecinin Gözüne Lazer Tutmaya Çalışan Taraftar Kameraman Tarafından Yakalandı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.03.2026 - 14:28

Maçlarda taraftarlar bazen sportmenliği aşan davranışlarda bulunabiliyor. Maçın heyecanıyla veya protesto amacıyla sahaya atlayan taraftarlar oyunun durmasına ve güvenlik zafiyetine yol açıyor. Bir de, özellikle kalecilerin gözüne lazer tutma meselesi var ki bu göz sağlığı için ciddi problemlere yol açabiliyor. 

Arjantin Ligi'nde (Liga Profesional) oynanan Estudiantes de La Plata - Vélez Sarsfield maçında gündem olan bir olay yaşandı. Maçın ikinci yarısında tribündeki bir taraftar elindeki yeşil lazerle rakip takımın (Vélez) kalecisi Álvaro Montero'nun görüşünü bozmaya çalıştı. O anlar canlı yayın kameralarına yansıdı.

Lazer tutmak, birçok ülkede sadece bir "şaka" veya "rahatsızlık" olarak değil, fiziksel saldırı kategorisinde değerlendiriliyor. Çünkü lazer ışınları kalecinin geçici körlük yaşamasına, retina hasarına, dikkatinin dağılarak ciddi sakatlıklara yol açmasına neden olabiliyor.

Peki bunun bir cezası var mı?

1. Kişisel Cezalar (Taraftara Yönelik)

Videodaki olayda olduğu gibi, fail tespit edildiğinde şu cezalarla karşılaşabiliyor:

  • Stadyum Yasağı: Kişi, belirli bir süre (genellikle 1 ila 5 yıl arası) veya ömür boyu tüm stadyumlardan men edilebiliyor.

  • Adli Para Cezası ve Gözaltı: Spor müsabakalarının düzenini bozmak ve sporcu sağlığını tehlikeye atmaktan dava açılabiliyor.

  • Kulüp Üyeliğinin İptali: Eğer kişi kulüp üyesiyse, kulüp kendi disiplin kurulu aracılığıyla üyeliğine son verebiliyor.

2. Kulüp Cezaları (Takıma Yönelik)

Taraftarın davranışı, doğrudan kulübün hanesine eksi yazıyor:

  • Para Cezası: Federasyonlar (TFF, UEFA veya Arjantin'deki AFA gibi), ev sahibi kulübe 'güvenlik zafiyeti' nedeniyle ağır para cezaları kesiyor.

  • Seyircisiz Oynama / Tribün Kapatma: Olayın büyüklüğüne göre, bir sonraki maçların boş tribünlere oynanmasına karar verilebiliyor.

  • Puan Silme: Çok nadir ve ekstrem durumlarda (maçın tatil edilmesine neden olan olaylarda), takımın puanı silinebiliyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
