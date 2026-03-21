Maçta Rakip Kalecinin Gözüne Lazer Tutmaya Çalışan Taraftar Kameraman Tarafından Yakalandı

Maçlarda taraftarlar bazen sportmenliği aşan davranışlarda bulunabiliyor. Maçın heyecanıyla veya protesto amacıyla sahaya atlayan taraftarlar oyunun durmasına ve güvenlik zafiyetine yol açıyor. Bir de, özellikle kalecilerin gözüne lazer tutma meselesi var ki bu göz sağlığı için ciddi problemlere yol açabiliyor.

Arjantin Ligi'nde (Liga Profesional) oynanan Estudiantes de La Plata - Vélez Sarsfield maçında gündem olan bir olay yaşandı. Maçın ikinci yarısında tribündeki bir taraftar elindeki yeşil lazerle rakip takımın (Vélez) kalecisi Álvaro Montero'nun görüşünü bozmaya çalıştı. O anlar canlı yayın kameralarına yansıdı.