Güney Kore'de Bir Kadınla Anlaşmazlık Yaşayan Türk Irkçılığa Uğradığını İddia Etti

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.03.2026 - 12:10 Son Güncelleme: 20.03.2026 - 12:22

Güney Kore'de Türkiye genel olarak kardeş ülke olarak biliniyor. Türkiye, Kore Savaşı'na asker gönderen ilk ülkelerden biriydi. Türk askerinin sadece savaşmakla kalmayıp, oradaki yetim çocuklar için Ankara Okulu'nu kurması ve sivil halka gösterdiği şefkat, Kore halkının hafızasında silinmez bir iz bıraktı. Bugün hala minnetlerini göstermek için ülkemizdeki Kore Gazilerini ziyaret ediyorlar. 

Kore'de yaşayan 'mmira.mia' isimli sosyal medya kullanıcısı toplu taşımada Koreli bir kadın ile anlaşmazlık yaşadı. O anları 'Gün geçmiyor ki Kore'de ırkçılığa uğramayalım' notuyla paylaştı.

Irkçılık mı değil mi?

Metroda yan yana oturduğu yaşlı bir Koreli kadının, yanındaki koltuk boşalmasına rağmen kalkıp oraya geçmediğini, bunun yerine kendisine sert ve ciddi bir şekilde bakarak eliyle 'öteye gitmesini' işaret ettiğini anlattı. Kore'de Türkiye 'kardeş ülke' olarak bilinse de, bireysel düzeyde veya bazı kuşaklar arasında yabancılara karşı bu tür önyargılı veya kaba davranışlarla karşılaşmak ne yazık ki mümkün olabiliyor. Bunun yanında olayın ırkçılıkla pek alakası olmadığını, sadece teyzenin tavrının kaba olduğunu savunanlar da oldu.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
