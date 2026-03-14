Mesele Buraya Kadar Geldi: İspanya'da Sağlık Problemi Yaşayan Bir Gence Türk Olduğu İçin Yardımcı Oldular

Mesele Buraya Kadar Geldi: İspanya'da Sağlık Problemi Yaşayan Bir Gence Türk Olduğu İçin Yardımcı Oldular

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.03.2026 - 22:08

Bildiğiniz üzere sosyal medyada Türkiye ve İspanya arasında bir dostluk başladı. İki ülke birbirlerine sevgisini gönderirken, aynı zamanda kültürleri hakkında da bilgi edinmeye başladılar. Öyle ki bu dotluk İspanya cumhurbaşkanına kadar ulaştı. Ortaya da tatlı görüntüler çıkmaya başladı derken konu oldukça ciddi bir boyuta ulaştı. 

İspanya'da gıda zehirlenmesi yaşayan 'canlav' isimli sosyal medya kullanıcısı belgelerinin eksik olması sebebiyle problem yaşadı. Fakat hemşirelerin, ismi sayesinde Türk olduğunu anlamasıyla kendisine derhal yardım edildi.

Kaynak: https://onedio.com/haber/galatasaray-...
Can Yaman ismi kurtardı.

Can Yaman ismi kurtardı.

Can Yaman İtalya ve İspanya'da oldukça seviliyor bildiğiniz üzere. Erkenci Kuş (Pájaro Soñador) dizisinin ülkede reyting rekorları kırması ve canlandırdığı 'karizmatik Akdeniz erkeği' imajının yerel halkta büyük karşılık bulmasıyla başladı. Ardından dil konusunda kendini geliştiren Can Yaman hem oradaki hayranları ile sıkı ilişkiler kurabildi hem de İspanya ve İtalya'daki projelerde yer aldı. Sağlık problemi yaşayan gencin isminin Can olması da bu sebeple kendisinin hayatını kurtardı.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
5
5
5
3
1
0
0
