Mesele Buraya Kadar Geldi: İspanya'da Sağlık Problemi Yaşayan Bir Gence Türk Olduğu İçin Yardımcı Oldular

Bildiğiniz üzere sosyal medyada Türkiye ve İspanya arasında bir dostluk başladı. İki ülke birbirlerine sevgisini gönderirken, aynı zamanda kültürleri hakkında da bilgi edinmeye başladılar. Öyle ki bu dotluk İspanya cumhurbaşkanına kadar ulaştı. Ortaya da tatlı görüntüler çıkmaya başladı derken konu oldukça ciddi bir boyuta ulaştı.

İspanya'da gıda zehirlenmesi yaşayan 'canlav' isimli sosyal medya kullanıcısı belgelerinin eksik olması sebebiyle problem yaşadı. Fakat hemşirelerin, ismi sayesinde Türk olduğunu anlamasıyla kendisine derhal yardım edildi.