Eski Tinder Çalışanı Tinder'da Öne Çıkmanızı Sağlayacak Taktikleri Sıraladı

Spor Salonu (Gym) Fotoğraflarını Kaldırmak: Algoritma verilerine göre kas veya 'six-pack' odaklı spor salonu fotoğrafları hedeflenen ilgiyi çekmediği için bu tarz görsellerin profilde kullanılmaması gerekir.

Yapay ve Demode Fotoğrafları Temizlemek: 'Kasıntı' olarak nitelendirilen, eski veya sadece aile bireylerinin beğendiği tarzda olan estetikten uzak fotoğrafların profilden tamamen silinmesi önerilir.

Yüksek Kaliteli Görseller Kullanmak: Profil kalitesini artırmak için profesyonel bir fotoğrafçıyla çalışarak; iyi seçilmiş mekanlarda veya dikkat çekici araçlarla kaliteli ve dinamik fotoğraflar çekilmesi tavsiye edilir.

Yapay Zeka (AI) ile Yüz Değiştirme Yöntemi (Alternatif): Fotoğraf çekmeye zamanı olmayanlar için Tinder'da en çok beğeni alan popüler model fotoğraflarının bulunması ve yapay zeka araçları yardımıyla bu fotoğraflara kendi yüzlerinin entegre edilmesi pratik bir çözüm olarak sunulur.