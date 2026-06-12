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Eski Tinder Çalışanı Tinder'da Öne Çıkmanızı Sağlayacak Taktikleri Sıraladı

Eski Tinder Çalışanı Tinder'da Öne Çıkmanızı Sağlayacak Taktikleri Sıraladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.06.2026 - 14:29
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Dünyanın en ünlü dating uygulamalarından Tinder'a öne çıkmak her zaman kolay olmayabiliyor. Herkes en iyi olduğunu düşündüğü fotoğraflarla sahneye çıksa da platform algoritmalar üzerinden çıkıyor. Eski Tinder çalışanı olduğunu belirten bir mühendise göre Tinder'da öne çıkmanın bazı tüyoları var.

via Mehmetbenn

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İşte eski çalışanından algoritma taktikleri

İşte öne çıkmak için gerekli olan yöntemler

İşte öne çıkmak için gerekli olan yöntemler

Spor Salonu (Gym) Fotoğraflarını Kaldırmak: Algoritma verilerine göre kas veya 'six-pack' odaklı spor salonu fotoğrafları hedeflenen ilgiyi çekmediği için bu tarz görsellerin profilde kullanılmaması gerekir.

Yapay ve Demode Fotoğrafları Temizlemek: 'Kasıntı' olarak nitelendirilen, eski veya sadece aile bireylerinin beğendiği tarzda olan estetikten uzak fotoğrafların profilden tamamen silinmesi önerilir.

Yüksek Kaliteli Görseller Kullanmak: Profil kalitesini artırmak için profesyonel bir fotoğrafçıyla çalışarak; iyi seçilmiş mekanlarda veya dikkat çekici araçlarla kaliteli ve dinamik fotoğraflar çekilmesi tavsiye edilir.

Yapay Zeka (AI) ile Yüz Değiştirme Yöntemi (Alternatif): Fotoğraf çekmeye zamanı olmayanlar için Tinder'da en çok beğeni alan popüler model fotoğraflarının bulunması ve yapay zeka araçları yardımıyla bu fotoğraflara kendi yüzlerinin entegre edilmesi pratik bir çözüm olarak sunulur.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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