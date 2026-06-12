Eski Tinder Çalışanı Tinder'da Öne Çıkmanızı Sağlayacak Taktikleri Sıraladı
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Dünyanın en ünlü dating uygulamalarından Tinder'a öne çıkmak her zaman kolay olmayabiliyor. Herkes en iyi olduğunu düşündüğü fotoğraflarla sahneye çıksa da platform algoritmalar üzerinden çıkıyor. Eski Tinder çalışanı olduğunu belirten bir mühendise göre Tinder'da öne çıkmanın bazı tüyoları var.
via Mehmetbenn
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İşte eski çalışanından algoritma taktikleri
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İşte öne çıkmak için gerekli olan yöntemler
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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