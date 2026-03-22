Yıllarca El Sürülmeyen Bir Kütüphanedeki Kitapların Termitler Yüzünden Tamamen Çürüdüğü Görüldü

Dev bir kütüphaneye sahip olmak pek çok kişinin hayali. Fakat kitaplar dikkatli bir bakım ve özen gerektiriyor. Aksi taktirde yoğun toz birikmesi, kitaplarda sararma hatta termit gibi sorunlara sebep olabiliyor. Bu durumların bir çoğunun da geri dönüşü maalesef mümkün değil çünkü termitlerin ana besin kaynağı selülozdur.

Yıllarca dokunulmayan bir kütüphanenin geldiği durum sosyal medyada viral oldu. Termitler tarafından istila edilen kütüphanedeki kitapların unufak olması özellikle kütüphanesi olanları biraz korkuttu.