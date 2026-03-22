Yıllarca El Sürülmeyen Bir Kütüphanedeki Kitapların Termitler Yüzünden Tamamen Çürüdüğü Görüldü

Yıllarca El Sürülmeyen Bir Kütüphanedeki Kitapların Termitler Yüzünden Tamamen Çürüdüğü Görüldü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.03.2026 - 13:46 Son Güncelleme: 22.03.2026 - 13:48

Dev bir kütüphaneye sahip olmak pek çok kişinin hayali. Fakat kitaplar dikkatli bir bakım ve özen gerektiriyor. Aksi taktirde yoğun toz birikmesi, kitaplarda sararma hatta termit gibi sorunlara sebep olabiliyor. Bu durumların bir çoğunun da geri dönüşü maalesef mümkün değil çünkü termitlerin ana besin kaynağı selülozdur.

Yıllarca dokunulmayan bir kütüphanenin geldiği durum sosyal medyada viral oldu. Termitler tarafından istila edilen kütüphanedeki kitapların unufak olması özellikle kütüphanesi olanları biraz korkuttu.

Kaynak: https://x.com/ajansJargon/status/2035...
Kütüphanemizin ömrünü uzatmak için nasıl bir bakım uygulamalıyız?

Kütüphanemizin ömrünü uzatmak için nasıl bir bakım uygulamalıyız?

  • Duvarla Mesafe: Kitaplığınızı duvara tam sıfır dayamayın. Arkada en az 2-3 cm boşluk bırakmak hava sirkülasyonu sağlar ve nem birikmesini önler. Termitler ve küf durgun, nemli havayı sever.

  • Zeminle Temas: Mümkünse ayaklı kitaplıklar tercih edin. Kitaplığın doğrudan zeminle temas etmemesi, yerden gelebilecek nemi ve zararlıları engeller.

  • Kitapları Havalandırın: Ayda bir kez kitapları raflardan çekip arkalarını kontrol edin. Toz almak sadece estetik değil, haşerelerin yerleşmesini önlemek için de kritiktir.

  • Sıkışıklıktan Kaçının: Kitapları raflara çok sıkı dizmeyin. Aralarından hava geçebilmeli.

  • Nem Kontrolü: Kütüphanenin bulunduğu odada nem oranının %40-%50 civarında olması idealdir. Çok yüksek nem küf ve termit davetiyesidir; çok düşük nem ise kağıtları kurutup kırılganlaştırır.

  • Güneş Işığı: Kitapların doğrudan güneş ışığı almamasına dikkat edin. Ultraviyole ışınlar kağıdı sarartır ve mürekkebi soldurur.

  • Çamur Kanalları: Rafların köşesinde veya arkasında videodakine benzer ince, çamurdan tüpler görürseniz bu termit işaretidir.

  • Tozlanma (Ahşap Tozu): Kitapların altında veya raf köşelerinde ince talaş/toz birikintileri görürseniz bu, mobilya böceklerinin (tahta kurdu vb.) habercisidir.

  • Küf Kokusu: Rutubet kokusu alıyorsanız, o bölgedeki kitapları hemen kontrol edip kurutmanız gerekir.

  • İkinci el kitap alıyorsanız, kütüphanenize yerleştirmeden önce sayfalarını mutlaka kontrol edin. İçinde böcek yumurtası veya aktif bir istila olabilir. Gerekirse bir süre ayrı bir yerde 'karantinada' tutun.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
