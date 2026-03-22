7 Senedir Eşinin Ailesiyle Yaşayan Bir Kadın Durumun Zorluklarını Anlattı: "Beni Hizmetçi Gibi Kullanıyorlar"

7 Senedir Eşinin Ailesiyle Yaşayan Bir Kadın Durumun Zorluklarını Anlattı: "Beni Hizmetçi Gibi Kullanıyorlar"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.03.2026 - 12:47

Günümüzde ev ve kira fiyatları oldukça yüksek. Bu yüzden çiftler aileleriyle yaşamayı tercih ediyor. Bu durum günümüzde artık bir 'tercih' olmaktan çıkıp neredeyse ekonomik bir zorunluluk haline gelmeye başladı. Elbette pek çok ailevi problem de beraberinde gelmeye başladı. 

7 senedir eşinin ailesiyle birlikte yaşayan bir kadın, yaşadığı problemleri paylaştı. Kadının isyanına pek çok kişi hak verirken bu tarz seçimlerin ve sınırların evlilikten önce kesin olarak netleştirilmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: https://x.com/haberebibak/status/2035...
Eskiden modernleşme ile birlikte "çekirdek aile" yapısı yaygınlaşırken, son yıllarda bu durum tersine döndü.

Eskiden modernleşme ile birlikte "çekirdek aile" yapısı yaygınlaşırken, son yıllarda bu durum tersine döndü.

Evlenip kendi evine çıkan ancak kira artışları veya işsizlik nedeniyle tekrar ailesinin yanına dönen çiftlerin sayısı hızla artıyor. Yeni evlenen çiftler, en azından bir ev peşinatı biriktirebilmek veya kredi borçlarını hafifletmek için ilk 2-3 yıllarını aileleriyle yaşamayı bir 'stratejik hamle' olarak görüyor. 

Her ne kadar ekonomik bir çözüm olsa da, aynı evde yaşamanın getirdiği bazı riskler de mevcut. Genç çiftlerin kendi düzenlerini kuramaması, evlilik içi çatışmaları artırabiliyor. Çiftler kendi evlerinde 'ev sahibi' olmak yerine, aile evinde hala 'çocuk' rolünde kalabiliyorlar, bu da yetişkinlik hissini zedeleyebiliyor. Fakat bu durum bir süre daha böyle devam edecek gibi görünüyor.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
