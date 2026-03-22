onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi Sim Kartları Eriterek Altın Elde Ettiği Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.03.2026 - 08:57

İçerik Devam Ediyor

Altın son dönemde ciddi bir yükseliş trendindeydi. Her gün rekor üstüne rekor tazelerken üzerine bir de savaşın başlamasıyla işler iyice tahmin edilemez bir noktaya ulaştı. Haliyle yatırımcısının da yatırımcı olmayanın da gözü altına çevrildi. Hatta gölde altın aramak gibi farklı yöntemler deneyenler bile oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı sim kartları eriterek altın çıkarttığı anları paylaştı. Bir külçe altın elde eden adamın videosu görenleri şaşırttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Peki 1 gram altın için kaç sim kart gerekiyor?

Standart SIM kartların çiplerinde çok ince bir altın kaplama bulunur. Ortalama verilere göre 1 adet SIM kartta yaklaşık 0.001 - 0.002 gram altın bulunuyor. Bu durumda, 1 gram saf altın elde etmek için yaklaşık 500 ile 1.000 adet arasında SIM kartı geri dönüştürmeniz gerekir.

Videodaki Külçe Gerçekçi mi?

Videoda gördüğümüz külçe yaklaşık 310 gram geliyor. Bu ağırlıkta saf bir altın külçesi elde etmek için yaklaşık 150.000 - 300.000 adet SIM kart gerekecektir. Videonun başında gösterilen o bir avuç veya bir kova dolusu SIM karttan bu boyutta bir külçe çıkması teknik olarak mümkün görünmüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın