Ali Sabancı'nın Aile Anısı "Hırs" Üzerine Düşündürdü: "Tembel Dedikleri Hayatta, Tembel Diyenler Gitti"

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.03.2026 - 12:30

Para kavramı ile tanıştığımızdan beri insanlık para hırsı ile yaşıyor. Herkes sadece 'daha fazla kazanmak' ve 'daha hızlı koşmak' üzerine kurulu bir yarışta. Her gün para kazanmanın, girişimi yeni yolları bulunuyor. Pek çok kişi ömrünü bu yolda heba ediyor. 

Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinin üyesi olan Ali Sabancı ailesinin, rakip holding hakkında yaptığı 'tembellik' yorumu üzerinden bugünü anlatarak, hırsın aslında nelere sebep olabileceğini net bir şekilde gösterdi.

Para hırsı ve aşırı çalışma vücudu nasıl tüketir;

  • Hormon Zehirlenmesi: Sürekli stres (kortizol), bağışıklık sistemini çökerterek vücudu hastalıklara karşı savunmasız bırakır.

  • Kalp Yorgunluğu: Bitmek bilmeyen hırs, yüksek tansiyona ve kalbin vaktinden önce 'su koyuvermesine' neden olur.

  • Zihinsel Tükenmişlik: Sadece paraya odaklanan beyin, yaratıcılığını yitirir ve bir süre sonra 'sisli' bir yorgunluk içine girer.

  • Hızlı Yaşlanma: Hücresel düzeydeki stres, organların ve cildin normalden çok daha hızlı yıpranmasına yol açar.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
