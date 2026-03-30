İçerik Üreticisi Batuğ Özdek Merak Edilen O Soruyu Yanıtladı: "Dünyadaki Herkese 1 Milyon Dolar Dağıtsak..."

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.03.2026 - 09:12 Son Güncelleme: 30.03.2026 - 09:29

Dünyanın en büyük sorunlarından biri gelir eşitsizliği. Gelir eşitsizliği sadece bir 'para' meselesi değil. Eğitimin kalitesinden adalete erişime, hatta bir bireyin ne kadar uzun yaşayacağına kadar her şeyi belirleyen dev bir problem. Eğer bir toplumda zengin ile yoksul arasındaki uçurumsalar çok derinse, alt katmanda doğan birinin yeteneği ne olursa olsun yukarı tırmanması neredeyse imkansız hale gelir. Peki ya durum böyle olmasaydı?

İçerik Üreticisi Batuğ Özdek 'Tüm zenginlerin parasını sıfırlayıp herkese 1 milyon dolar dağıtsak ne olurdu?' sorusunu yanıtladı. Ortaya ise vahim bir tablo çıktı.

Peki o yeniden servetin büyük bir kısmını elinde tutanlardan olmak için ne yapmak gerekirdi?

O %20'lik dilime girmenin ve o döngüden kurtulmanın yolu 'Tüketici'den 'Üretici'ye ya da 'Yatırımcı'ya dönüşmektir. Videoda anlatılan senaryoda herkesin 1 milyon doları varken, çoğu kişi bu parayı pasif varlıklara (araba, tatil, lüks kıyafet) harcar. Oysa %20'lik kesim, bu parayı aktif varlıklara (işletme, teknoloji, hisse senedi, gayrimenkul veya yetenek) yatırır. İşte o %20'lik dilime girmenin 3 temel anahtarı:

1. Finansal Okuryazarlık (En Önemlisi)

Çoğu insan paranın nasıl harcandığını bilir, ama çok azı paranın nasıl çalıştığını anlar.

- Tüketici: Parayı bir amaç (eşya almak) olarak görür.

- Yatırımcı: Parayı bir araç (daha fazla değer yaratmak) olarak görür.

Örnek: Herkesin 1 milyon doları varken lüks araba sırasına girmek yerine, o arabayı üreten şirketin hissesini almak veya o arabaların yedek parçasını üreten bir fabrika kurmak sizi %20'ye taşır.

2. Nadir ve Değerli Bir Yetenek

Eğer herkesin yapabildiği bir işi yapıyorsanız, geliriniz her zaman ortalamada kalır. %20'lik dilim, başkalarının kolayca taklit edemeyeceği bir değere sahiptir. Yapay zeka sistemleri kurmak, karmaşık sorunları çözmek veya büyük kitleleri organize etmek gibi 'nadir' yetenekler, para pul olsa bile sizi her zaman değerli kılar.

3. Bileşik Getiri Gücü

Zenginlik bir gecede değil, zamanla kartopu gibi büyüyerek oluşur. %20'lik kesim, elindeki kaynağı hemen tüketmek yerine onu büyütmek için sabreder. Her yıl servetini sadece %10 artıran biri, 10 yılın sonunda parasını 2.5 katına çıkarır. Her yıl parasını harcayanın ise elinde sıfır kalır.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
