İçerik Üreticisi Batuğ Özdek Merak Edilen O Soruyu Yanıtladı: "Dünyadaki Herkese 1 Milyon Dolar Dağıtsak..."

O %20'lik dilime girmenin ve o döngüden kurtulmanın yolu 'Tüketici'den 'Üretici'ye ya da 'Yatırımcı'ya dönüşmektir. Videoda anlatılan senaryoda herkesin 1 milyon doları varken, çoğu kişi bu parayı pasif varlıklara (araba, tatil, lüks kıyafet) harcar. Oysa %20'lik kesim, bu parayı aktif varlıklara (işletme, teknoloji, hisse senedi, gayrimenkul veya yetenek) yatırır. İşte o %20'lik dilime girmenin 3 temel anahtarı:

1. Finansal Okuryazarlık (En Önemlisi)

Çoğu insan paranın nasıl harcandığını bilir, ama çok azı paranın nasıl çalıştığını anlar.

- Tüketici: Parayı bir amaç (eşya almak) olarak görür.

- Yatırımcı: Parayı bir araç (daha fazla değer yaratmak) olarak görür.

Örnek: Herkesin 1 milyon doları varken lüks araba sırasına girmek yerine, o arabayı üreten şirketin hissesini almak veya o arabaların yedek parçasını üreten bir fabrika kurmak sizi %20'ye taşır.

2. Nadir ve Değerli Bir Yetenek

Eğer herkesin yapabildiği bir işi yapıyorsanız, geliriniz her zaman ortalamada kalır. %20'lik dilim, başkalarının kolayca taklit edemeyeceği bir değere sahiptir. Yapay zeka sistemleri kurmak, karmaşık sorunları çözmek veya büyük kitleleri organize etmek gibi 'nadir' yetenekler, para pul olsa bile sizi her zaman değerli kılar.

3. Bileşik Getiri Gücü

Zenginlik bir gecede değil, zamanla kartopu gibi büyüyerek oluşur. %20'lik kesim, elindeki kaynağı hemen tüketmek yerine onu büyütmek için sabreder. Her yıl servetini sadece %10 artıran biri, 10 yılın sonunda parasını 2.5 katına çıkarır. Her yıl parasını harcayanın ise elinde sıfır kalır.