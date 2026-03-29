article/comments
article/share
Haberler
Video
Hollanda'da Bisiklet Sürerken Telefona Baktığı İçin Nezarete Atılan Türk Bir de Para Cezası Ödedi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.03.2026 - 11:24

İçerik Devam Ediyor

Hollanda'da bisiklet ulaşım aracı olarak kullanılıyor. Ülkede yaklaşık 18 milyon insan yaşıyor ama tahminen 23-24 milyon civarı bisiklet var. Kişi başına birden fazla bisiklet düşüyor. Ülke genelinde toplam uzunluğu 35.000 kilometreyi aşan, otomobillerden tamamen ayrılmış özel bisiklet yolları var. Bu yüzden bisikletle ilgili ciddi kuralları da var elbette. 

Hollanda'da bisiklet üzerindeyken telefona bakan 'sihirbazbayan' isimli içerik üreticisi başına gelenleri anlattı. İki saat nezarette kalan kadın bir de üzerine para cezası ödedi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUnPFjUjUUF/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki Hollanda'da bisikletle ilgili kurallar neler?

  • Telefon Yasak: Bisiklet sürerken telefonu elinizde tutmak (navigasyon dahil) kesinlikle yasaktır. Cezası yaklaşık 160€-180€'dur. Telefon ancak bir tutucuya (holder) takılıysa kullanılabilir.

  • Kimlik Taşıma Zorunluluğu: 14 yaş üstü herkesin yanında geçerli bir kimlik (pasaport/ehliyet) bulundurması şarttır. Kimliğiniz yoksa, polis sizi kimlik tespiti için karakola götürebilir.

  • Işıklandırma: Gece sürüşlerinde önde beyaz, arkada kırmızı ışık yanması zorunludur.

  • Trafik Işıkları: Kırmızı ışık ihlalinin cezası ağırdır (yaklaşık 110€).

  • Alkol Sınırı: Alkollü bisiklet kullanmak da araç sürmek gibi yasal sınırlara tabidir.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın