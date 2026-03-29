Rusya'nın Saint Petersburg Şehrine Seyahat Eden Kadın Müzeyi Aratmayan Metroyu Paylaştı

Rusya'nın Saint Petersburg Şehrine Seyahat Eden Kadın Müzeyi Aratmayan Metroyu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.03.2026 - 09:02 Son Güncelleme: 29.03.2026 - 09:12

Metro en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri. Bu yüzden metro istasyonlarının düzenli ve temiz olması çok önemli. Rusya'da, özellikle Moskova ve St. Petersburg'daki metrolarda bu durum bambaşka bir boyuta taşınmış durumda. Metro istasyonları sadece birer istasyon değil adeta her detayı ayrı ayrı incelenecek birer müze gibi

İstanbul'dan Rusya'nın Saint Petersburg şehrine seyahat eden bir kadın büyüleyici metroyu görüntüledi. O istasyonu 'Yenikapı'dan sadece 5 aktarmayla geldiğim yere bakın.' notuyla paylaştı.

Kaynak: https://x.com/haberebibak/status/2037...
Peki Rusya'daki metrolar neden müze gibi?

Peki Rusya'daki metrolar neden müze gibi?

Rusya'daki metro istasyonlarının bu kadar görkemli olmasının altında yatan temel neden, Sovyet dönemindeki 'Halk İçin Saraylar' (Dvorets dlya Naroda) anlayışı. 1930'lu yıllarda, özellikle Stalin döneminde, metrolar sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin gücünü ve refahını simgeleyen anıtlar olarak tasarlandı. Amaç, sıradan bir işçinin günlük hayatında bile saray benzeri bir ortamda bulunmasını sağlamak ve ona 'Sistemin bir parçası olduğun için bu lükse layıksın' mesajını vermekti. 

İstasyonlardaki mozaik ve heykellerde Rus tarihi, tarım, endüstriyel başarılar, askeri zaferler ve bilimsel ilerlemeler gibi konular işlenir. Videodaki Avtovo istasyonu gibi yerlerde görülen o devasa sütunlar ve süslemeler, Rusya'nın sanatsal mirasının bir yansıması. Rusya'daki metrolar aynı zamanda olası bir savaş veya nükleer saldırı durumunda sığınak olarak kullanılmak üzere oldukça derine inşa edilmiş. Bu derin ve geniş alanlar, mimarlara görkemli yapılar inşa etmek için fiziksel bir imkan da sağlamış.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
