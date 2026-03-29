Dört Mevsim Tesla'da Yaşamaya Başlayan Çift Günlük Hayatlarında Kullandıkları Eşyaları Paylaştı

Ev fiyatları artınca pek çok kişi karavanda yaşamaya başladı. Konut fiyatları ve kira artışları, karavan yaşamını bir 'tatil seçeneği' olmaktan çıkarıp ciddi bir barınma alternatifi haline getirdi. 2026 yılı itibarıyla bu durum artık sadece bir 'doğa sevgisi' meselesi değil, ekonomik bir strateji olarak görülüyor.

Eşi ile birlikte Tesla'da yaşamaya başlayan 'hhamideerdem' isimli sosyal medya kullanıcısı günlük yaşamlarını ve kullandıkları ekipmanları paylaştı. Bu fikir kimilerine tasarruf için mantıklı gelse de pek çok kişi konforsuz buldu.