Dört Mevsim Tesla'da Yaşamaya Başlayan Çift Günlük Hayatlarında Kullandıkları Eşyaları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.03.2026 - 15:29

Ev fiyatları artınca pek çok kişi karavanda yaşamaya başladı. Konut fiyatları ve kira artışları, karavan yaşamını bir 'tatil seçeneği' olmaktan çıkarıp ciddi bir barınma alternatifi haline getirdi. 2026 yılı itibarıyla bu durum artık sadece bir 'doğa sevgisi' meselesi değil, ekonomik bir strateji olarak görülüyor.

Eşi ile birlikte Tesla'da yaşamaya başlayan 'hhamideerdem' isimli sosyal medya kullanıcısı günlük yaşamlarını ve kullandıkları ekipmanları paylaştı. Bu fikir kimilerine tasarruf için mantıklı gelse de pek çok kişi konforsuz buldu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@hhamideerdem
Elbette arabada yaşama fikrinin "saçma" mı yoksa "dahice" mi olduğu tamamen önceliklerinize ve konfor eşiğinize bağlı. Gelin avantajları ve dezavantajları birlikte karşılaştıralım.

Avantajları;

  • Kamp Modu (Camp Mode): Bu, Tesla'yı diğer tüm araçlardan ayıran en büyük özellik. Araç dururken içindeki sıcaklığı (klima/ısıtma) ve hava sirkülasyonunu bütün gece boyunca bataryadan kullanarak sabit tutabiliyor. Karavandaki gibi gürültülü bir jeneratör veya webasto (mazotlu ısıtıcı) derdin yok.

  • Ekonomi: Eğer ev kirası ödemiyorsan ve aracını uygun fiyatlı (veya bazı iş yerlerinde/AVM'lerde ücretsiz) şarj edebiliyorsan, aylık barınma maliyetin komik rakamlara düşer.

  • Teknoloji ve Eğlence: Aracın dev ekranı senin televizyonun, çalışma masan ve oyun konsolun. Netflix, YouTube ve internet erişimi zaten sistemin içinde.

  • Gizlilik (Stealth Camping): Dışarıdan bakıldığında sadece park etmiş bir araba gibi görünürsün. Karavanların giremediği şehir merkezlerine, sahillere veya otoparklara dikkat çekmeden park edip uyuyabilirsin.

Dezavantajları;

  • Alan Darlığı: Videodaki çift ne kadar optimize ederse etsin, sonuçta bir SUV veya sedanın içindesin. Ayağa kalkıp gerinemezsin, kıyafetlerini değiştirmek bir akrobasi gösterisine dönüşür.

  • Depolama Sorunu: Dört mevsim kıyafetlerin, ayakkabıların, mutfak gereçlerin ve kişisel eşyaların için yerin çok kısıtlı. Her şeyi 'milimetrik' hesaplaman lazım.

  • Tuvalet ve Duş: Karavanda en azından küçük bir kabin olabilir ama Tesla'da bu imkansız. Her sabah duş almak veya gece yarısı tuvalete gitmek için bir dış tesise (spor salonu, benzinlik vb.) muhtaçsın.

  • Sosyal Bakış: Misafir çağıramazsın, yemek kokusu döşemelere sinebilir ve uzun vadede 'ev hissi' yerine 'araba hissi' psikolojik olarak yorucu olabilir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
