Sakarya'dan İstanbul'a İşe Giden Bir Kadın Günlük Yol Masrafını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.03.2026 - 16:16

Günümüzde iş bulmak kolay değil. Bu sebeple insanlar işlerine gitmek için uzun yollar aşabiliyor. Ekonomik şartlar insanları 'nerede iş varsa oraya' gitmeye zorluyor. Bu durum, maalesef modern insanın en büyük problemlerinden biri. Sabahın erken saatlerinde trafiğe çıkmak veya kalabalık toplu taşıma araçlarını kullanmak, işe başlamadan enerjinin büyük bir kısmını tüketiyor.

Sakar'dan İstanbul'a işe giden 'alaraslan' isimli içerik üreticisi yolda geçirdiği süreyi ve toplam masrafını paylaştı. Pek çok kişi hem yol yorgunluğunun hem de masrafın buna değmeyeceğini savundu.

Yolda geçirilen süre ve harcanan ücret hesaplandığında ortaya düşündüren bir sonuç çıktı. Kimileri buna değmeyeceğini savunsa da pek çok kişi bu devirde işsiz kalmaktan daha mantıklı olduğunu savundu.

Yolculuk Maliyeti

- Sabah Ulaşımı: 20.5 TL (Metro) + 600 TL (Otobüs) = 620.5 TL (Sabah evden otobüse kardeşi bıraktığı için 280 TL'lik taksi ücretinden tasarruf etmiş)

- Akşam Dönüşü: 20.5 TL (Metro) + 600 TL (Otobüs) + 400 TL (Taksi) = 1020.5 TL

- Günün Toplamı: 1641 TL (Ekranda 1640 TL olarak yuvarlanmıştır.)

Eğer sabah da taksi kullansaydı, toplam maliyet 1920 TL civarında olacaktı.

Yolda Geçen Süre

- Sabah: 06:45 (Çıkış) - 09:00 (Ofis) = 2 saat 15 dakika

- Akşam: 18:04 (Çıkış) - 21:00 (Eve varış) = 2 saat 56 dakika (Trafik nedeniyle dönüş daha uzun sürmüş.)

- Toplam Süre: 5 saat 11 dakika

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
