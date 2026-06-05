Destek İçin Geldiler, Açıklama Yaparken Işıklar Bir Anda Kapanınca Özgür Özel Şaşkınlığa Uğradı

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05.06.2026 - 11:35
Mutlak butlan kararı nedeniyle görevden alınan Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Partisi’ni (SDP) ağırladı. Heyet, Meclis’te açıklama yaparken bir anda ışıklar kapandı. Kısa süreli kesintinin ardından Özgür Özel’in şaşkınlığı kameralara yansıdı.
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Işıklar kapanınca Özgür Özel'in şaşkınlığı kameralara yansıdı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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