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Destek İçin Geldiler, Açıklama Yaparken Işıklar Bir Anda Kapanınca Özgür Özel Şaşkınlığa Uğradı

Destek İçin Geldiler, Açıklama Yaparken Işıklar Bir Anda Kapanınca Özgür Özel Şaşkınlığa Uğradı

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
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05.06.2026 - 11:35

Mutlak butlan kararı nedeniyle görevden alınan Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Partisi’ni (SDP) ağırladı. Heyet, Meclis’te açıklama yaparken bir anda ışıklar kapandı. Kısa süreli kesintinin ardından Özgür Özel’in şaşkınlığı kameralara yansıdı.

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Işıklar kapanınca Özgür Özel'in şaşkınlığı kameralara yansıdı.

Işıklar kapanınca Özgür Özel'in şaşkınlığı kameralara yansıdı.

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel'e destek için gelen Alman Sosyal Demokrat Partisi (SDP) heyetini ağırladı. 

Saat 22.00 sıralarında Özel'i ziyaret eden SDP dayanışma mesajı verdi. 

SDP, TBMM'de açıklama yaptığı sırada ışıklar bir anda kapandı. Işıkların kapanmasının ardından Özgür Özel ve heyetin şaşkınlığı kameralara yansıdı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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