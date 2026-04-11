İçerik Üreticisi Tuğba Karakaş Kendisine Bir Anda Okumayı Unutturan Hastalığını Paylaştı

Auralı migren, klasik bir migren atağı başlamadan hemen önce ya da atak sırasında ortaya çıkan 'uyarıcı belirtiler'e deniyor aslında. Beyin korteksindeki sinir hücrelerinin aktivitesinin bir anlık değişmesiyle ortaya çıkar.

1. Aura Dönemi Nedir?

Aura, genellikle baş ağrısından 5 ila 60 dakika önce başlar. Bu dönemde kişi dünyayı 'farklı' algılamaya başlar. En sık görülen aura türleri şunlardır:

Görsel Aura: Göz önünde yanıp sönen ışıklar, zikzak çizgiler, yıldızlar veya görüş alanında genişleyen 'kör noktalar'.

Duyusal Aura: Elde veya yüzde karıncalanma, uyuşma hissi (genelde vücudun tek tarafında).

Dil ve Konuşma Aurası: Kelimeleri seçememe, konuşurken tutukluk yaşama veya başkalarının ne dediğini anlamakta zorluk.

2. Belirtilerin Seyri

Auralı migrenin en karakteristik özelliği, belirtilerin yavaş yavaş gelişip sonra kaybolmasıdır. Önce görüşün bir kenarında küçük bir parlama başlar. Bu parlama dakikalar içinde büyür. Görüntü düzelirken genellikle şiddetli, tek taraflı ve zonklayıcı bir baş ağrısı (migren) başlar.Not: Bazen aura yaşanır ama arkasından hiç baş ağrısı gelmez. Buna 'sessiz migren' denir.

3. Neden Olur? (Bilimsel Arka Plan)

Beyinde 'Kortikal Yayılan Depresyon' adı verilen bir olay gerçekleşir. Sinir hücreleri arasındaki elektriksel aktivite, beynin bir bölgesinden diğerine bir dalga gibi yayılır. Bu dalga hangi bölgenin üzerinden geçiyorsa (görme merkezi, konuşma merkezi vb.) o bölgeyle ilgili geçici bir fonksiyon kaybı yaşanır.

4. Kimlerde Görülür ve Tetikleyiciler?

Migren hastalarının yaklaşık %20-30'u auralı migren yaşar. Yaygın tetikleyiciler:

Işık: Parlayan ekranlar veya flaş patlamaları.

Stres ve Açlık: Kan şekerinin ani düşüşü.

Hormonal Değişimler: Özellikle kadınlarda östrojen seviyesindeki oynamalar.

5. Risk ve Önem

Auralı migren yaşayan kişilerin, özellikle sigara kullanıyorlarsa veya doğum kontrol hapı alıyorlarsa, inme (felç) riskine karşı daha dikkatli olmaları önerilir. Belirtiler ilk kez yaşandığında; inme veya tümör gibi ciddi durumlarla karıştırılmaması için bir nöroloji uzmanı tarafından teşhis konulması hayati önem taşır.