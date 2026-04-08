Bir Sağlıkçı O Çıkartmaların Kritik Önemini Anlattı: Araçlara "Dikkat Bebek Var" Yazısı Neden Asılır?

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.04.2026 - 09:35 Son Güncelleme: 08.04.2026 - 09:50

Bir çocuğun dünyasına 'kaza', 'felaket' veya 'acil durum' gibi ağır kavramları sokmak çok ciddi bir denge gerektirir. Çocukları korkutmadan bilinçlendirmek zordur ama imkansız değildir. Ne kadar anlatılırsa anlatılsın çocuklar acil durumlarda beklenmedik tepkiler verebilir. 

Avukat Sercan Güder, sağlıkçı bir arkadaşından aldığı bilgiyle, kaza durumlarında çocuklu ailelerin yaşayabileceğini bir soruna dikkat çekti. Verdiği bilgi özellikle aileleri ciddi anlamda bilinçlendirdi.

Peki kaza anında arabada bulunan çocuklar için başka hangi önlemler alınabilir;

  • Çocuk Kilidi Aktif Edilebilir: Kapıların içten açılmasını engelleyen çocuk kilidi her yolculukta mutlaka kapalı tutulabilir; böylece çocuk panikle kapıyı açıp yola fırlayamaz.

  • Akıllı Takip Cihazları Kullanılabilir: Çocuğun cebine, ayakkabısına veya kıyafetine küçük bir takip cihazı (AirTag veya benzeri) yerleştirilebilir; bu sayede araçtan uzaklaşsa bile konumu telefondan tespit edilebilir.

  • İsim ve Telefon Bilgili Bileklik Takılabilir: Çocuğun koluna takılan ve üzerinde ebeveyn numarası yazan basit bir bileklik, çocuğu bulan kişilerin size anında ulaşmasını sağlayabilir.

  • Yansıtıcı (Reflektörlü) Kıyafetler Tercih Edilebilir: Gece yolculuklarında çocuğun kıyafetinde yansıtıcı detaylar bulunabilir; bu, araçtan inip karanlıkta yola çıkması durumunda diğer sürücüler tarafından fark edilmesini kolaylaştırabilir.

  • Emniyet Kemeri Kilidi Kullanılabilir: Çocuğun kemer tokasını kendi başına açmasını zorlaştıran ek aparatlar kullanılabilir; bu, kaza sonrası bilinçsizce kemeri çözüp araçtan çıkmasını geciktirebilir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
