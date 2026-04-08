Bir Kardiyolog "Kalp Doktoru Olduktan Sonra Asla Tüketmediği" Şeyleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.04.2026 - 08:41

Düzgün beslenme, sağlığın temeli. Vücudumuzu bir makine gibi düşünürsek, besinler de bu makinenin yakıtı. Kalitesiz yakıt kullanmak bir süre sonra motorun, yani kalbimizin teklemeye başlamasına neden oluyor.

Kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin, kalp doktoru olduktan sonra asla tüketmediği şeyleri paylaştı. Listedeki ürünlerin pek çok kişi tarafından sıklıkla tüketiliyor olması ülke sağlığı açısından endişe verdi.

Peki bu listedeki yiyeceklerin kalbe zararı ne?

  • Kola: Yüksek oranda rafine şeker ve mısır şurubu içerir. Bu da obeziteye, tip 2 diyabete ve damar sertliğine (ateroskleroz) yol açarak kalp krizi riskini artırır.

  • Bulyon: Aşırı miktarda sodyum (tuz) ve MSG (monosodyum glutamat) içerir. Yüksek tuz tüketimi doğrudan tansiyonu yükseltir, bu da kalbin daha fazla yorulmasına ve damarların hasar görmesine neden olur.

  • Noodle: İşlenmiş karbonhidrat, yüksek tuz ve koruyucu maddeler barındırır. Kan şekerini hızla yükseltir ve yüksek tansiyonu tetikler.

  • Meyve Suyu (Paketli): Taze meyvenin aksine lif içermez ve yoğun fruktoz (meyve şekeri) yüklemesi yapar. Bu durum karaciğer yağlanmasına ve trigliserid (kan yağı) seviyelerinin yükselmesine neden olur.

  • Salam-Sosis: İşlenmiş et ürünleri yüksek oranda nitrat, sodyum ve doymuş yağ içerir. Bu maddeler damar duvarlarında iltihaplanmaya ve tıkanıklıklara zemin hazırlar.

  • Hazır Poğaça: Trans yağ ve yüksek miktarda margarin içerir. Trans yağlar, 'kötü' kolesterolü (LDL) yükseltip 'iyi' kolesterolü (HDL) düşürerek kalp hastalıklarının en büyük tetikleyicilerinden biri olur.

  • Enerji İçeceği: Aşırı kafein ve şeker yüklemesi yapar. Kalp ritim bozukluklarına (aritmi), çarpıntıya ve ani tansiyon yükselmelerine neden olabilir.

  • 3’ü 1 Arada Kahve: İçeriğindeki hazır kahve kremaları genellikle 'glikoz şurubu' ve 'hidrojenize bitkisel yağ' (trans yağ) bazlıdır. Bu da damar sağlığı için oldukça risklidir.

  • Çikolata Kremaları: Yoğun şeker ve palmiye yağı gibi doymuş yağlar içerir. Kan yağlarını yükseltir ve damar tıkanıklığı riskini artırır.

  • Aromalı Maden Suyu: Doğal maden suyunun aksine içine eklenen aromalar ve tatlandırıcılar (genellikle şeker veya yapay tatlandırıcı) kan şekeri dengesini bozar ve kalp sağlığını dolaylı yoldan olumsuz etkiler.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
