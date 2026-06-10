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İçindeki Karanlıkla Yüzleşme Vakti: 'Karanlık Üçlü' Kişilik Özelliklerinden Hangisi Sende Daha Baskın?

İçindeki Karanlıkla Yüzleşme Vakti: 'Karanlık Üçlü' Kişilik Özelliklerinden Hangisi Sende Daha Baskın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
10.06.2026 - 17:01
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Sosyal hayatta ne kadar uyumlu, kibar ya da neşeli olursak olalım; her insanın ruhunun derinliklerinde, zor zamanlarda veya çıkarları zedelendiğinde devreye giren bir 'gölge yönü' vardır. Psikoloji bilimi, insan kişiliğinin bu en bencil, manipülatif ve acımasız taraflarını Karanlık Üçlü (Dark Triad) başlığı altında inceler: Narsisizm, Makavelizm ve Psikopati. Peki sen bu denklemde neredesin? 

Hadi öğrenelim!

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. İş veya okul hayatında çok önemli bir projenin sunumu bitti ve herkes ekibi ayakta alkışlıyor. İçinden tam olarak ne geçiyor?

4. Çok yakın bir arkadaşının, senin kariyerini veya sosyal statünü olumlu etkileyecek bir sırrını tesadüfen öğrendin. Ne yaparsın?

5. Biri seni eleştirdiğinde veya yaptığın bir hatayı yüzüne vurduğunda verdiğin ilk içsel refleks nedir?

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6. Hayatındaki insanları (sevgilin, arkadaşların, iş ortakların) seçerken senin için en belirleyici kriter hangisidir?

7. Bir tartışmada haksız olduğunu içten içe fark ettiğin o an ne yaparsın?

8. Kurallarla ve yasaklarla aran nasıldır?

9. Eski sevgilin senin yüzünden çok büyük bir duygusal çöküş yaşıyor ve arkadaşların senin çok acımasız davrandığını söylüyor. Ne hissedersin?

10. Sence bu dünyada "başarıya ulaşmak" tam olarak neyi ifade ediyor?

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Narsisizm

Senin Dark Triad haritanda ibre tamamen Narsisizm yönünü gösteriyor! Senin karanlığın, etrafındaki herkesten daha üstün, daha özel ve daha benzersiz olduğuna dair sarsılmaz inancından besleniyor. Hayatı adeta senin başrolde olduğun, diğer insanların ise sadece seni alkışlamak için salonda yer tuttuğu devasa bir sinema filmi gibi görüyorsun. Spot ışıklarının üzerinden çekilmesine, sıradan biri gibi muamele görmeye veya eleştirilmeye zerre tahammülün yok; böyle anlarda içindeki o kibirli hükümdar pençelerini çıkarıyor ve karşısındakini değersizlik havuzunda boğmak istiyor. İnsan ilişkilerinde partnerlerinden ve arkadaşlarından ilk beklentin saf bir sadakat ve sonsuz bir hayranlık. Birisi sana tapmayı bıraktığı an, senin gözünde tüm işlevini yitiriyor. Empati yeteneğin tamamen yok değil ancak karşındakinin acısını anlamak yerine 'Bu durum benim imajımı ve konforumu nasıl etkiler?' sorusuna odaklanmayı tercih ediyorsun. Haklı çıkma arzun o kadar yüksek ki, haksız olduğunu bilsen bile retorik oyunlarıyla ve ses tonunla dünyayı karşındaki insanın başına yıkabiliyorsun. Senin için en büyük tehlike, kendi yarattığın o kusursuz illüzyonun içinde kaybolup gerçek dünyayla olan bağını koparmaktır. Yine de bu narsistik enerji, doğru yönlendirildiğinde seni muazzam bir lider, karizmatik bir konuşmacı ve önüne çıkan her engeli yıkan hırslı bir vizyoner yapıyor. İnsanlar senin o büyüleyici auranın etrafında pervane olmaktan kendilerini alamıyorlar. Ancak unutmaman gereken ufak bir detay var: Sarayının duvarları ne kadar yüksek olursa olsun, içeride tek başına kaldığında o duvarların soğukluğu ruhunu üşütebilir. Ara sıra tahtından inip insanların arasına karışmak ve kendi kusurlarınla barışmak, içindeki o gizli kırılganlığı şifalandırmanın tek yoludur.

Makavelizm!

Senin Dark Triad haritanın mutlak hakimi, amaca giden her yolu mübah sayan Makavelizm! Sen hayatı renkli bir oyun parkı olarak değil, herkesin birbirini alt etmeye çalıştığı soğuk, stratejik bir satranç tahtası olarak görüyorsun. En büyük gücün, duygularını tamamen devre dışı bırakıp saf mantık ve fayda odaklı hareket edebilme becerindir. İnsanlar seninle konuşurken ne kadar samimi olduğunu düşünürken, sen aslında arka planda onların zayıf yönlerini, hayattaki konumlarını ve gelecekte senin planlarına nasıl hizmet edebileceklerini çoktan analiz etmiş oluyorsun. Sosyal zekan ve manipülasyon yeteneğin o kadar yüksek ki, insanları kendi istekleriyle senin istediğin yöne götürmekte üstüne yok. Senin karanlığın gürültülü veya öfkeli değil; tamamen sessiz, sabırlı ve derinden ilerleyen bir soğukluğa sahip. Birine zarar vermek için acele etmezsin, en doğru zamanı bekler ve hamleni öyle bir yaparsın ki karşı taraf darbenin nereden geldiğini bile anlayamaz. Güven senin sözlüğünde oldukça esnek bir kelime; bugün en yakın müttefikin olan birini, yarın daha büyük bir çıkar veya stratejik hamle için gözünü bile kırpmadan feda edebilirsin. Yalan söylemek ya da gerçekleri bükmek senin için ahlaki bir sorun değil, sadece hedefe giden yolda kullanılan pürüzsüz birer iletişim aracı. Bu muazzam stratejik zeka, seni iş hayatında, diplomaside ve kriz yönetiminde tam bir dahi haline getiriyor. Kimsenin göremediği detayları görüyor, riskleri milimetrik hesaplıyor ve en kaotik durumlardan bile kâr ederek çıkmayı başarıyorsun. Ancak insan ilişkilerini sürekli bir 'al-ver' dengesi ve güç savaşı olarak görmek, seni zamanla dünyadaki en yalnız insana dönüştürebilir. Çünkü hayat sadece hamlelerden ibaret değildir; manipüle edemediğin, üzerinde strateji kuramadığın saf ve çıkarsız sevgilerin sıcaklığını kaçırdığında, elinde tuttuğun o büyük gücün hiçbir anlamı kalmayabilir.

Psikopati!

Ruhunun en karanlık odasını açtık ve karşılaştığımız şey Psikopati özelliklerinin o sınır tanımaz, ürpertici aurası oldu! Yanlış anlama; bu senin bir suçlu olduğun anlamına gelmiyor, ancak psikolojide 'subclinical' yani sosyal hayatın içinde yaşayan yüksek işlevli psikopati dürtülerine sahip olduğunu gösteriyor. Senin en belirleyici özelliğin, diğer insanların hissettiği o felç edici korku, kaygı, pişmanlık ve yoğun empati gibi duyguların sende neredeyse tamamen devre dışı olmasıdır. Karşında birisi hüngür hüngür ağlarken içsel olarak hiçbir sarsıntı yaşamıyor, olayı sadece laboratuvardaki bir deneyi izler gibi soğukkanlılıkla analiz edebiliyorsun. Tehlike, risk ve bilinmezlik senin için kaçınılması gereken durumlar değil; aksine seni hayata bağlayan, içindeki o uyuşukluğu bozan en büyük adrenalin kaynaklarıdır. Kurallar, toplumsal baskılar, 'Ayıp olur' ya da 'Günah' gibi kavramlar senin sınırlarını çizmeye yetmez; yakalanmadığın veya büyük bir bedel ödemediğin sürece canının istediği her şeyi yapma cüretine sahipsin. Birini hayatından saniyeler içinde, sanki o insanla hiç tanışmamış gibi buz gibi bir umursamazlıkla silip atabilirsin. Geçmişe takılıp vicdan azabı çekmek senin doğanda yok; kararlar alınır, uygulanır ve biter. Bu korkusuzluk ve kriz anlarındaki o muazzam kalp ritmi düşüklüğü, seni dünyanın en zor, en stresli işlerinde inanılmaz başarılı kılabilir. Herkes panik halinde sağa sola kaçışırken, sen cerrah titizliğiyle durumu yönetebilir, en radikal kararları saniyesinde uygulayabilirsin. Ancak empati ve vicdan bağlarının bu kadar zayıf olması, çevrendeki insanlar için seni yürüyen bir saatli bombaya dönüştürüyor. İnsanların duygularını ve sınırlarını tamamen yok sayarak ilerlediğinde, arkanda bıraktığın o enkaz yığını günün birinde senin de yolunu kapatabilir. Biraz olsun yavaşlamak ve dünyayı kalbinle hissetmeye çalışmak seni zayıflatmaz, aksine daha bütünsel bir insan yapar.

Aydınlık bir ruha sahipsin!

Harika bir sürpriz! Bu testte herkes içindeki gizli canavarla yüzleşmeyi beklerken, sen Dark Triad haritasını altüst ettin ve Aydınlık Ruh olarak çıktın! Narsisizmin o bencil kibri, Makavelizmin çıkarcı satranç hamleleri ve Psikopatinin o buz gibi umursamazlığı senin ruhuna teğet bile geçmemiş. Sen, bu çağda bulması neredeyse imkansız olan o saf empatinin, vicdanın ve samimiyetin yaşayan bir temsilcisisin. İnsan ilişkilerinde gücü, kontrolü veya alkışı değil; her zaman güveni, derin bağları ve karşılıklı şeffaflığı ön planda tutuyorsun. Birinin canının yandığını gördüğünde içsel olarak o acıyı hücrelerine kadar hissediyor ve planlarını bozmak pahasına da olsa elinden gelen desteği vermek için koşturuyorsun. Yalan söylemek, insanları kendi çıkarların için birer piyon gibi kullanmak senin ahlak anlayışına tamamen ters. Hayatta yükselmek veya başarılı olmak için başkalarının omuzlarına basmayı reddediyor, 'Eğer bir yere geleceksem bu sadece kendi emeğimle ve dürüstlüğümle olmalı' diyorsun. Bu temiz duruşun, seni arkadaş ortamlarının en güvenilir limanı, sevgililerinin ise hayatı boyunca unutamayacağı o sığınak haline getiriyor. Ancak bu kadar aydınlık ve temiz bir ruha sahip olmanın, özellikle bu kurtlar sofrası dünyada çok ağır bir bedeli var: Suistimal edilmeye inanılmaz açıksın. Yukarıda saydığımız o Makavelistlerin, narsistlerin en sevdiği av sensin; çünkü senin o sonsuz iyi niyetini ve yardımseverliğini kendi çıkarları için birer malzeme olarak kullanmak isteyeceklerdir. Hayatta dürüst ve iyi kalpli kalmak muazzam bir erdemdir, ancak bu erdemi korumak için etrafına çelikten sınırlar çizmeyi de öğrenmelisin. Herkese kalbini açmak yerine, önce hak edip etmediklerini görmek senin o güzel ruhunu dünyadaki kötülüklerden koruyacaktır.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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