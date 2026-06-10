İçindeki Karanlıkla Yüzleşme Vakti: 'Karanlık Üçlü' Kişilik Özelliklerinden Hangisi Sende Daha Baskın?
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Sosyal hayatta ne kadar uyumlu, kibar ya da neşeli olursak olalım; her insanın ruhunun derinliklerinde, zor zamanlarda veya çıkarları zedelendiğinde devreye giren bir 'gölge yönü' vardır. Psikoloji bilimi, insan kişiliğinin bu en bencil, manipülatif ve acımasız taraflarını Karanlık Üçlü (Dark Triad) başlığı altında inceler: Narsisizm, Makavelizm ve Psikopati. Peki sen bu denklemde neredesin?
Hadi öğrenelim!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. İş veya okul hayatında çok önemli bir projenin sunumu bitti ve herkes ekibi ayakta alkışlıyor. İçinden tam olarak ne geçiyor?
4. Çok yakın bir arkadaşının, senin kariyerini veya sosyal statünü olumlu etkileyecek bir sırrını tesadüfen öğrendin. Ne yaparsın?
5. Biri seni eleştirdiğinde veya yaptığın bir hatayı yüzüne vurduğunda verdiğin ilk içsel refleks nedir?
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6. Hayatındaki insanları (sevgilin, arkadaşların, iş ortakların) seçerken senin için en belirleyici kriter hangisidir?
7. Bir tartışmada haksız olduğunu içten içe fark ettiğin o an ne yaparsın?
8. Kurallarla ve yasaklarla aran nasıldır?
9. Eski sevgilin senin yüzünden çok büyük bir duygusal çöküş yaşıyor ve arkadaşların senin çok acımasız davrandığını söylüyor. Ne hissedersin?
10. Sence bu dünyada "başarıya ulaşmak" tam olarak neyi ifade ediyor?
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Narsisizm
Makavelizm!
Psikopati!
Aydınlık bir ruha sahipsin!
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