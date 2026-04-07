Bir Doktor Tartışmaya Son Noktayı Koydu: Erkekler Gribi Abartıyor mu?

1. Genetik Faktörler (X Kromozomu)

Kadınlarda iki adet X kromozomu bulunurken erkeklerde bir tane bulunur. X kromozomu, bağışıklık sistemiyle ilgili genleri kodladığı için kadınlar bu konuda genetik olarak daha avantajlıdır.

2. Hormonal Etki

Testosteron: Erkeklerde baskın olan bu hormon, bağışıklık sistemini baskılayıcı bir etki yapıyor. Bu da enfeksiyonların erkeklerde daha uzun ve ağır geçmesine neden olabiliyor.

Östrojen: Kadınlarda baskın olan bu hormon ise bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

3. Bağışıklık Yanıt Hızı

Kadınların bağışıklık sistemi, mikrop vücuda girer girmez (mikrop henüz güçlenmeden) savaşmaya başlarken; erkeklerde bu yanıt daha geç oluşuyor. Bu gecikme, mikroba güçlenme ve yayılma fırsatı tanıyor.