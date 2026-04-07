Bir Doktor Tartışmaya Son Noktayı Koydu: Erkekler Gribi Abartıyor mu?

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.04.2026 - 21:57 Son Güncelleme: 07.04.2026 - 21:58

Erkekler grip olduğunda dünyası başına yıkılıyor bildiğiniz üzere. Kadınların çoğunlukla ayakta geçirdiği grip erkekler için dünyanın sonu gibi. Günlerce yataktan çıkamıyor, hayatları durma noktasına geliyor. Peki bu naz mı yoksa gerçekten grip onlar için daha mı ağır geçiyor?

Dr. Mehmet Ali Tatar bu tartışmaya son noktayı koydu ve 'Erkek Gribi'ni anlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DWzLFq...
Doktor Mehmet Ali Tatar'a göre "erkek gribi" (man flu) bir abartı değil, biyolojik bir temele dayanıyor;

1. Genetik Faktörler (X Kromozomu)

Kadınlarda iki adet X kromozomu bulunurken erkeklerde bir tane bulunur. X kromozomu, bağışıklık sistemiyle ilgili genleri kodladığı için kadınlar bu konuda genetik olarak daha avantajlıdır.

2. Hormonal Etki

  • Testosteron: Erkeklerde baskın olan bu hormon, bağışıklık sistemini baskılayıcı bir etki yapıyor. Bu da enfeksiyonların erkeklerde daha uzun ve ağır geçmesine neden olabiliyor.

  • Östrojen: Kadınlarda baskın olan bu hormon ise bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

3. Bağışıklık Yanıt Hızı

Kadınların bağışıklık sistemi, mikrop vücuda girer girmez (mikrop henüz güçlenmeden) savaşmaya başlarken; erkeklerde bu yanıt daha geç oluşuyor. Bu gecikme, mikroba güçlenme ve yayılma fırsatı tanıyor.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
