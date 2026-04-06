Kalp Krizi Riskine Dikkat Çekti! Bir Kardiyolog Uyumadan Önce Yapılması Gereken 3 Şeyi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.04.2026 - 08:43 Son Güncelleme: 06.04.2026 - 08:53

Sağlıklı bir uyku genel sağlığın anahtarı. Uyku sadece bir 'dinlenme' süreci değil; vücudun kendini tamir ettiği, gün içindeki bilgileri işlediği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği biyolojik bir yenilenme seansı. Hem kaliteli bir uyku için hem de vücudun genel sağlığı için uykudan önce yapılması gereken neler var?

Kariyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin, uyumadan önce mutlaka yapılması gereken 3 şeyi anlattı. Özellikle kalp krizi riskine dikkat çeken doktorun sözleri pek çok kişiyi aydınlattı.

Prof. Dr. Muhammed Keskin'e göre uyumadan önce yapılması gerekenler;

1. Mavi Işığı Kesmek

Saat 22:00’den sonra telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazlardan uzak durulması öneriliyor. Mavi ışık, uyku hormonu olan melatonin salgılanmasını baskılayarak uyku kalitesini düşürebiliyor.

2. Dişleri Fırçalamak

Gece yatmadan önce diş fırçalamanın sadece ağız sağlığı için değil, kalp krizi ve inme riskini azaltmak için de çok önemli olduğu vurgulanıyor.

3. Oda Sıcaklığını Düşürmek

Yatak odası sıcaklığının 18-20 derece (maksimum 21 derece) olması tavsiye ediliyor.

  • Neden? Yüksek sıcaklık gece kalp hızının artmasına neden olurken, serin bir ortam kalbin daha rahat dinlenmesini sağlıyor.

  • Bebekler İçin: Sanılanın aksine, bebeğin bulunduğu odanın çok sıcak olması veya bebeğin aşırı sarılıp sarmalanması zararlı olabiliyor.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
