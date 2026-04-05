Bir Doktor Sağlıkla İlgili Doğru Bilinen ve Sık Sorulan Soruları 1 Dakikada Yanıtladı

Bir Doktor Sağlıkla İlgili Doğru Bilinen ve Sık Sorulan Soruları 1 Dakikada Yanıtladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.04.2026 - 11:41

Sağlık konusu maalesef bilgi kirliliğinin en yoğun olduğu alanlardan biri. Her gün yeni bir 'süper gıda' çıkıyor ya da dün 'çok faydalı' denilen bir alışkanlık bugün 'zararlı' ilan edilebiliyor. Bu da ciddi kafa karışıklığı yarattığı gibi, yanlış uygulamlar sebebiyle ciddi sağlık sorunları yaşanmasına da sebep olabiliyor. 

Doktor Mehmet Ali Tatar sağlıkla ilgili doğru bilinen yanlışları ve sık sorulan soruları 1 dakikada yanıtladı. Pek çok kişinin aklındaki soru işaretlerini ve yanlış bilgileri 1 dakikada düzeltti.

Kaynak: https://www.instagram.com/drmehmetali...
Doktorlara sık sorulan sorular ve cevapları şu şekilde;

Doktorlara sık sorulan sorular ve cevapları şu şekilde;

  • Sağlıklı yaşayan biri de hasta olabilir mi? Evet (Genetik faktörler nedeniyle).

  • Stres hasta eder mi? Evet.

  • Gece yemek kilo aldırır mı? Hayır (Önemli olan toplam kalori miktarıdır).

  • Ağır tempolu sporlar faydalı mı? Hayır (Sağlık için orta/yavaş tempo daha iyidir).

  • D vitamini herkes kullanmalı mı? Evet (Ölçülü ve kontrollü şekilde).

  • Detoks içerikleri vücudu temizler mi? Hayır (Çoğu ticaridir).

  • Bağırsak sağlığı ruh sağlığını etkiler mi? Evet.

  • Şeker bağımlılık yapar mı? Evet.

  • Protein tozu böbreklere zarar verir mi? Hayır (Yeterli su içildiği sürece).

  • Aç karnına kahve içmek zararlı mı? Hayır (Mide hassasiyeti yoksa).

  • Ağrı kesiciler masum mu? Hayır.

  • Melatonin sürekli kullanılmalı mı? Hayır.

  • Terlemek yağ yakmak demek mi? Hayır.

  • Kolajen cildi gençleştirir mi? Hayır (Doğrudan o şekilde çalışmaz).

  • Placebo gerçek mi? Evet.

  • Uyku eksikliği bağışıklığı düşürür mü? Evet.

  • Uyku eksikliği kilo aldırır mı? Evet (İştah hormonunu artırır).

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
