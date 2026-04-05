İçerik Üreticisi Mert Bayantemur Anlattı: 5G Teknolojisi Sağlığa Ne Kadar Zararlı?

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.04.2026 - 10:50 Son Güncelleme: 05.04.2026 - 13:20

Türkiye 1 Nisan 2026 itibarıyla resmen 5G dönemine girdi. 5G uzun yıllardır pek çok ülkede kullanılan bir teknoloji olsa da, ülkemize gelir gelmez komplo teorileri de başladı. 5G'nin bağışıklık sistemini bozduğu, kansere sebep olduğu, kuşları öldürdüğü hatta bu teknoloji ile negatif frekans yoluya enerjimizi emecekleri bile söylendi. 

Teknoloji içerikleri ile tanınan Mert Bayantemur bu iddialar üzerine 5G teknolojisi hakkında bilgi verdi. Kendisine gelen yorumları da paylaşan içerik üreticisi, pek çok kişinin merakını giderdi.

5G ve sağlık arasındaki herhangi bir bağlantı yok

1. İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon

Radyasyon denince akla hemen Çernobil veya röntgen cihazları (X ışınları) gelir. Ancak 5G, iyonlaştırıcı olmayan bir radyasyon türüdür.

  • İyonlaştırıcı Radyasyon (Tehlikeli): X-ışınları, Gama ışınları. Hücredeki DNA yapısını doğrudan bozabilirler.

  • İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon (5G, WiFi, Radyo): DNA'yı parçalayacak kadar yüksek enerjiye sahip değildir. Sadece maddeyi 'titreştirerek' hafif bir ısı oluşturabilir.

2. Isıl Etki ve Güvenlik Sınırları

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından belirlenen katı güvenlik sınırları vardır.

  • 5G cihazları ve baz istasyonları bu sınırların çok altında çalışır.

  • Yüksek frekanslı 5G sinyalleri (milimetrik dalgalar), derinin en dış tabakasından içeriye bile nüfuz edemez. Yani iç organlara ulaşması fiziksel olarak mümkün değildir.

3. 'Güneş Işığı 5G'den Daha Zararlı' İddiası Doğru mu?

Teknik olarak evet. Güneşten gelen Ultraviyole (UV) ışınları iyonlaştırıcı sınıra çok yakındır ve uzun süre maruz kalındığında cilt kanserine yol açabilir (DNA hasarı). 5G sinyallerinin frekansı ve enerjisi, güneş ışığının taşıdığı enerjinin yanında oldukça düşük kalır.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
