Samet Jankovic 5G'ye Geçmeden Önce Uyardı: Bunları Yapmazsanız Faturanız Kabarabilir!

iPhone Kullanıcıları İçin

Ayarlar uygulamasına gidin.

Hücresel seçeneğine dokunun.

Hücresel Veri Seçenekleri (veya videodaki gibi doğrudan hat ismine tıklayarak) Ses ve Veri kısmına girin.

Buradan 5G Açık seçeneğini işaretleyin.

Geri gelip Veri Modu kısmına tıklayın.

Önemli: Burada '5G'de Daha Fazla Veriye İzin Ver' seçeneği, Wi-Fi'dan daha iyi bir hız bulduğunda doğrudan 5G'yi kullanarak kotanızı hızla tüketebilir. Bu yüzden bu modu 'Standart' seviyesinde tutmanız öneriliyor.

Samsung Kullanıcıları İçin

Ayarlar 'a girin ve Bağlantılar 'a tıklayın.

Mobil Ağlar seçeneğine gidin.

Şebeke Modu kısmından 5G'yi aktif hale getirin.

Bağlantılar menüsüne geri dönüp Veri Kullanımı 'na dokunun.

Veri Tasarrufu özelliğini açın. Bu, arka plandaki veri kullanımını kısıtlayarak internetinizin daha stabil harcanmasını sağlar.

Aynı menüde (Veri Kullanımı) 'Faturalandırma döngüsü ve veri uyarısı' kısmına girerek bir veri sınırıbelirleyebilirsiniz. Böylece belirlediğiniz GB sınırına ulaştığınızda telefonunuz mobil veriyi otomatik olarak durdurur.