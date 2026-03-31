Samet Jankovic 5G'ye Geçmeden Önce Uyardı: Bunları Yapmazsanız Faturanız Kabarabilir!

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.03.2026 - 20:44 Son Güncelleme: 31.03.2026 - 20:46

Türkiye'de 5G dönemi için beklenen gün geldi. 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G teknolojisi ticari olarak kullanıma sunuluyor. 1 Nisan 2026 sabahı itibarıyla operatörler 5G sinyalini vermeye başlayacak. 4.5G teknolojisine göre internet hızının en az 10 kat artması ve gecikme sürelerinin yarı yarıya düşmesi bekleniyor. Peki ya faturalar?

İçerik üreticisi Samet Jankovic ay sonu süpriz faturalarla karşılaşmamak için yapılması gereken ayarları tek tek anlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DWjLK_QCPSZ/
Türkiye'de 5G’ye geçişle birlikte internet faturanızın şişmemesi için hem iPhone hem de Samsung cihazlarda yapmanız gereken ayarlar adım adım şöyle;

iPhone Kullanıcıları İçin

  • Ayarlar uygulamasına gidin.

  • Hücresel seçeneğine dokunun.

  • Hücresel Veri Seçenekleri (veya videodaki gibi doğrudan hat ismine tıklayarak) Ses ve Veri kısmına girin.

  • Buradan 5G Açık seçeneğini işaretleyin.

  • Geri gelip Veri Modu kısmına tıklayın.

Önemli: Burada '5G'de Daha Fazla Veriye İzin Ver' seçeneği, Wi-Fi'dan daha iyi bir hız bulduğunda doğrudan 5G'yi kullanarak kotanızı hızla tüketebilir. Bu yüzden bu modu 'Standart' seviyesinde tutmanız öneriliyor.

Samsung Kullanıcıları İçin

  • Ayarlar'a girin ve Bağlantılar'a tıklayın.

  • Mobil Ağlar seçeneğine gidin.

  • Şebeke Modu kısmından 5G'yi aktif hale getirin.

  • Bağlantılar menüsüne geri dönüp Veri Kullanımı'na dokunun.

  • Veri Tasarrufu özelliğini açın. Bu, arka plandaki veri kullanımını kısıtlayarak internetinizin daha stabil harcanmasını sağlar.

Aynı menüde (Veri Kullanımı) 'Faturalandırma döngüsü ve veri uyarısı' kısmına girerek bir veri sınırıbelirleyebilirsiniz. Böylece belirlediğiniz GB sınırına ulaştığınızda telefonunuz mobil veriyi otomatik olarak durdurur.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
