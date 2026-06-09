Çiftlerin Hayatını Değiştiren Mucizevi Alışkanlık: Bir İçerik Üreticisi "Life Dinner" Metodunu Anlattı

Pek çok çift baş başa yemeğe çıktığını ya da vakit geçirdiğini düşünür ancak o masada konuşulanlar genelde market listesi, ödenmesi gereken faturalar, çocukların okul masrafları ya da o haftanın iş koşturmacası olur. Nazlı Çaşur Çallı’nın hayatımıza soktuğu Life Dinner metodunda ise bu tarz günlük rutin konuların konuşulması tamamen yasak. Ayda bir kez, özellikle her ayın son cuma günü gibi net bir tarihte randevulaşan çiftler, telefonları tamamen bir kenara bırakarak sadece birbirlerinin gözlerinin içine bakıyor ve gerçek anlamda hayatı konuşuyorlar.

Bu özel buluşmanın ana hedefi; 'Biz ne hissediyoruz, nerede zorlanıyoruz, hayattan ne istiyoruz, neleri erteliyoruz ve bir sonraki aya neleri taşımak istemiyoruz?' gibi derin ve yapısal soruların üzerinden geçmek. Çiftler zamanla bu soruları kendi dinamiklerine göre uyarlayarak hem bireysel olarak nasıl hissettiklerini hem de ilişkinin gidişatını masaya yatırma fırsatı buluyorlar. Sistemin en sihirli ve üretken kısmı ise kapanışta saklı; buluşmanın sonunda bir sonraki randevuya kadar hayata geçirilmek istenen küçük ya da büyük niyetler sesli olarak dile getiriliyor. Bir şeyi sesli söylemek ve bunu en güvendiğin insanla paylaşmak, o hedefi havada kalmaktan kurtarıp gerçeğe dönüştürüyor. Özellikle çocuk sahibi olduktan sonra koşturmacanın içinde kaybolmak istemeyen çiftler için bu yöntem, sadece aynı evi paylaşan iki kişi gibi değil, aynı hayale doğru omuz omuza yürüyen gerçek bir takım gibi hissetmenin en pratik formülü olarak öne çıkıyor.