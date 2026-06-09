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Çiftlerin Hayatını Değiştiren Mucizevi Alışkanlık: Bir İçerik Üreticisi "Life Dinner" Metodunu Anlattı

Çiftlerin Hayatını Değiştiren Mucizevi Alışkanlık: Bir İçerik Üreticisi "Life Dinner" Metodunu Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.06.2026 - 21:10

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Modern hayatın getirdiği en büyük çıkmazlardan biri, yan yana olsak bile aslında birbirimizden kilometrelerce uzakta yaşamak. Gün boyu iş stresi, ev geçindirme derdi, çocukların bitmek bilmeyen telaşı derken günün sonunda kendimizi aynı odada, farklı ekranlara bakan iki yabancı olarak bulabiliyoruz. İlişkiler tam da bu sessiz koşturmacanın ortasında, fark edilmeden yıpranmaya ve sıradanlaşmaya başlıyor. Çiftler birbirlerinin sesini duymayı bıraktığında, evlilikler sadece aynı çatı altında sürdürülen birer ortaklığa dönüşüyor.

Bir içerik üreticisi, evlilikleri ve ilişkileri kökten değiştirebilecek, son derece basit ama güçlü bir yöntem paylaştı. Eşiyle birlikte 2023 yılından beri hayatlarında uyguladıkları ve adına 'Life Dinner' (Hayat Yemeği) dedikleri bu buluşma ritüelinin, aldıkları radikal kararlarda ne denli büyük bir rol oynadığını içtenlikle aktardı. Londra'ya taşınma kararlarından yeni bir iş kurma süreçlerine kadar hayatlarındaki tüm büyük dönüm noktalarını bu özel yemekler sayesinde netleştirdiklerini belirten kadının videosu, özellikle çiftlerin ilgisini çekti. 

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Peki nedir bu "Life Dinner" ve ilişkiyi nasıl dönüştürür?

Peki nedir bu "Life Dinner" ve ilişkiyi nasıl dönüştürür?

Pek çok çift baş başa yemeğe çıktığını ya da vakit geçirdiğini düşünür ancak o masada konuşulanlar genelde market listesi, ödenmesi gereken faturalar, çocukların okul masrafları ya da o haftanın iş koşturmacası olur. Nazlı Çaşur Çallı’nın hayatımıza soktuğu Life Dinner metodunda ise bu tarz günlük rutin konuların konuşulması tamamen yasak. Ayda bir kez, özellikle her ayın son cuma günü gibi net bir tarihte randevulaşan çiftler, telefonları tamamen bir kenara bırakarak sadece birbirlerinin gözlerinin içine bakıyor ve gerçek anlamda hayatı konuşuyorlar.

Bu özel buluşmanın ana hedefi; 'Biz ne hissediyoruz, nerede zorlanıyoruz, hayattan ne istiyoruz, neleri erteliyoruz ve bir sonraki aya neleri taşımak istemiyoruz?' gibi derin ve yapısal soruların üzerinden geçmek. Çiftler zamanla bu soruları kendi dinamiklerine göre uyarlayarak hem bireysel olarak nasıl hissettiklerini hem de ilişkinin gidişatını masaya yatırma fırsatı buluyorlar. Sistemin en sihirli ve üretken kısmı ise kapanışta saklı; buluşmanın sonunda bir sonraki randevuya kadar hayata geçirilmek istenen küçük ya da büyük niyetler sesli olarak dile getiriliyor. Bir şeyi sesli söylemek ve bunu en güvendiğin insanla paylaşmak, o hedefi havada kalmaktan kurtarıp gerçeğe dönüştürüyor. Özellikle çocuk sahibi olduktan sonra koşturmacanın içinde kaybolmak istemeyen çiftler için bu yöntem, sadece aynı evi paylaşan iki kişi gibi değil, aynı hayale doğru omuz omuza yürüyen gerçek bir takım gibi hissetmenin en pratik formülü olarak öne çıkıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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