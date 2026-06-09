article/comments
article/share
Haberler
Video
Dünyanın İlk Türk Tapınak Rahibi Anlattı: Budist Manastırındaki Bir Günü Nasıl Geçiyor?

Dünyanın İlk Türk Tapınak Rahibi Anlattı: Budist Manastırındaki Bir Günü Nasıl Geçiyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.06.2026 - 19:49

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yüzyıllardır gizemini koruyan manastır yaşamı, modern dünyanın karmaşasından kaçmak ve içsel huzuru bulmak isteyenlerin her zaman ilgisini çekmiştir. Dış dünyadan tamamen izole, sıkı kurallar ve bitmek bilmeyen bir disiplinle örülü bu hayat tarzı, her kültürde bambaşka ritüellerle karşımıza çıkar. Peki burada tam olarak ne yapılıyor?

Dünyanın ilk Türk Baş Rahibi unvanına sahip bir Budist keşiş, Ango adını verdikleri yoğun meditasyon süreci dışındaki günlük hayat programını tüm samimiyetiyle takipçileriyle paylaştı. 

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DUr6Gg...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk Türk Budist Baş Rahip bir gününü şöyle anlatıyor;

İlk Türk Budist Baş Rahip bir gününü şöyle anlatıyor;

Manastırda hayat sabahın ilk ışıklarından bile önce, tam olarak saat 04:00'te okunan sutralarla başlıyor. Yaşayan tüm varlıkların aydınlanması, ıstıraplardan kurtulup huzura ermesi amacıyla her sabah Kalp Sutrası ve Lotus Sutrası seslendiriliyor. Keşişlerin bu erken saatteki adanmışlığı, manastırın ruhani atmosferini belirleyen en temel unsurlardan biri. Budist öğretisinde sutra okumak, sadece bir metni tekrarlamak değil; evrendeki tüm canların acısını hafifletmeye niyet etmek anlamına geliyor.

Saat 06:00'yı gösterdiğinde ise keşişler için bir başka önemli ritüel başlıyor. Bu saatte manastırda bir araya gelinerek Dharma konuşmaları yapılıyor. Öğretilerin paylaşıldığı bu seansların ardından, manastırın kapıları sivil halka ve özellikle yardıma muhtaç kişilere açılıyor. Ekonomik durumları iyi olmayan emekli insanlara her gün tamamen ücretsiz olarak yemek dağıtımı yapılıyor. Toplumsal dayanışmanın en saf hallerinden biri olan bu hizmet bittikten sonra, öğlen saat 12:00 civarında keşişlerin kendi odalarını temizleme ve kişisel işlerini halletme vakti geliyor.

Günün ikinci yarısında, saat 17:00'de akşam sutrası okunuyor ve manastırda sessizlik yavaş yavaş hakim olmaya başlıyor. Akşam sutrasının hemen ardından keşişler, manastıra gelen sivil insanlarla tekrar bir araya gelerek onlarla doğrudan Dharma üzerine konuşmalar gerçekleştiriyor ve zihinlerdeki sorulara yanıt arıyorlar. Sıkı bir hiyerarşi ve disiplinle yönetilen bu yaşam, her gün aynı saatte tekrarlanan bir saat gibi kusursuz işliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın