Dünyanın İlk Türk Tapınak Rahibi Anlattı: Budist Manastırındaki Bir Günü Nasıl Geçiyor?

Manastırda hayat sabahın ilk ışıklarından bile önce, tam olarak saat 04:00'te okunan sutralarla başlıyor. Yaşayan tüm varlıkların aydınlanması, ıstıraplardan kurtulup huzura ermesi amacıyla her sabah Kalp Sutrası ve Lotus Sutrası seslendiriliyor. Keşişlerin bu erken saatteki adanmışlığı, manastırın ruhani atmosferini belirleyen en temel unsurlardan biri. Budist öğretisinde sutra okumak, sadece bir metni tekrarlamak değil; evrendeki tüm canların acısını hafifletmeye niyet etmek anlamına geliyor.

Saat 06:00'yı gösterdiğinde ise keşişler için bir başka önemli ritüel başlıyor. Bu saatte manastırda bir araya gelinerek Dharma konuşmaları yapılıyor. Öğretilerin paylaşıldığı bu seansların ardından, manastırın kapıları sivil halka ve özellikle yardıma muhtaç kişilere açılıyor. Ekonomik durumları iyi olmayan emekli insanlara her gün tamamen ücretsiz olarak yemek dağıtımı yapılıyor. Toplumsal dayanışmanın en saf hallerinden biri olan bu hizmet bittikten sonra, öğlen saat 12:00 civarında keşişlerin kendi odalarını temizleme ve kişisel işlerini halletme vakti geliyor.

Günün ikinci yarısında, saat 17:00'de akşam sutrası okunuyor ve manastırda sessizlik yavaş yavaş hakim olmaya başlıyor. Akşam sutrasının hemen ardından keşişler, manastıra gelen sivil insanlarla tekrar bir araya gelerek onlarla doğrudan Dharma üzerine konuşmalar gerçekleştiriyor ve zihinlerdeki sorulara yanıt arıyorlar. Sıkı bir hiyerarşi ve disiplinle yönetilen bu yaşam, her gün aynı saatte tekrarlanan bir saat gibi kusursuz işliyor.