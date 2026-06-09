Dünyanın İlk Türk Tapınak Rahibi Anlattı: Budist Manastırındaki Bir Günü Nasıl Geçiyor?

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DUr6Gg...
Yüzyıllardır gizemini koruyan manastır yaşamı, modern dünyanın karmaşasından kaçmak ve içsel huzuru bulmak isteyenlerin her zaman ilgisini çekmiştir. Dış dünyadan tamamen izole, sıkı kurallar ve bitmek bilmeyen bir disiplinle örülü bu hayat tarzı, her kültürde bambaşka ritüellerle karşımıza çıkar. Peki burada tam olarak ne yapılıyor?
Dünyanın ilk Türk Baş Rahibi unvanına sahip bir Budist keşiş, Ango adını verdikleri yoğun meditasyon süreci dışındaki günlük hayat programını tüm samimiyetiyle takipçileriyle paylaştı.
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İlk Türk Budist Baş Rahip bir gününü şöyle anlatıyor;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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