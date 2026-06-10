Ne Karbonat Ne Sirke: Tek Bir Malzeme Klozeti Yeniden Beyazlatıyor

Ev temizliğinde yıllardır sirke ve karbonat en popüler yöntemler arasında yer alsa da uzmanlar, özellikle klozette oluşan inatçı sarı lekeler için çok daha etkili bir çözüm öneriyor. Temizlik uzmanlarına göre sitrik asit, kireç ve mineral birikintilerini kısa sürede çözerek klozeti yeniden bembeyaz hale getirebiliyor.

Uzman Rivera, yoğun sarı lekelerin yalnızca sirke ile her zaman çıkarılamadığını belirterek sitrik asit kullanımını tavsiye ediyor. Rivera'ya göre sitrik asit, mineral birikintilerini parçalama konusunda daha hızlı ve daha güçlü bir etki gösteriyor.

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