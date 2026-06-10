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Ne Karbonat Ne Sirke: Tek Bir Malzeme Klozeti Yeniden Beyazlatıyor

Ne Karbonat Ne Sirke: Tek Bir Malzeme Klozeti Yeniden Beyazlatıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.06.2026 - 17:09
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Ev temizliğinde yıllardır sirke ve karbonat en popüler yöntemler arasında yer alsa da uzmanlar, özellikle klozette oluşan inatçı sarı lekeler için çok daha etkili bir çözüm öneriyor. Temizlik uzmanlarına göre sitrik asit, kireç ve mineral birikintilerini kısa sürede çözerek klozeti yeniden bembeyaz hale getirebiliyor.

Uzman Rivera, yoğun sarı lekelerin yalnızca sirke ile her zaman çıkarılamadığını belirterek sitrik asit kullanımını tavsiye ediyor. Rivera'ya göre sitrik asit, mineral birikintilerini parçalama konusunda daha hızlı ve daha güçlü bir etki gösteriyor.

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Sitrik Asitle Klozet Temizliği Nasıl Yapılır?

Sitrik Asitle Klozet Temizliği Nasıl Yapılır?

Uzmanların önerdiği yöntemde ilk olarak lastik eldiven giyilmesi gerekiyor. Ardından 3-4 yemek kaşığı sitrik asit tozu ılık suyla karıştırılarak tamamen çözünmesi sağlanıyor.

Daha sonra sifon çekilerek klozet içindeki su seviyesi düşürülüyor. Hazırlanan karışım, kenar altları dahil olmak üzere klozetin tüm iç yüzeyine uygulanıyor. Kalan çözelti ise su seviyesinin oluşturduğu halka kısmına dökülüyor.

Karışımın 1 ila 2 saat boyunca bekletilmesi tavsiye ediliyor.

Karışımın 1 ila 2 saat boyunca bekletilmesi tavsiye ediliyor.

Bu süre içinde sitrik asit, porselene zarar vermeden kalsiyum ve kireç birikintilerini çözmeye başlıyor.

Bekleme süresinin ardından klozet fırçasıyla geniş dairesel hareketler yapılarak yüzey temizleniyor ve son olarak sifon çekilerek durulama işlemi tamamlanıyor. Uzmanlar, çok eski ve kalın lekelerde işlemin tekrarlanabileceğini ya da karışımın gece boyunca bekletilebileceğini belirtiyor.

Temizlik uzmanlarına göre bu basit yöntem, klozetlerdeki sarı lekeleri çıkarmanın en etkili ve pratik yollarından biri olarak öne çıkıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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