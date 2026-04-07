Bir Avukat Birinden Şikayetçi Olmak İstiyorsanız Yapmanız Gerekenleri Adım Adım Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.04.2026 - 23:30

Hukuk ile ilgili bilgimiz az olduğundan genel olarak hakkımızı arayamıyoruz. Hukuk dili bazen sanki başka bir dünyadanmış gibi gelebiliyor ve bu da insanı ister istemez çekingen yapabiliyor. Bilmemek elbette ayıp değil, sadece doğru adımları bilmek süreci çok daha kolaylaştırır.

Bir avukat birinden şikayetçi olmak isteyenlerin izlemesi gereken adımları tek tek anlattı. Avukatın anlattıkları pek çok kişinin uzun süredir atamadığı adım için yol gösterici oldu. 

Reklam

Avukatın anlattığına göre birinden şikayetçi olmak istiyorsanız adım adım izlemeniz gereken yol şu şekile;

1. Şikayet Dilekçesini Hazırlama

  • Başlık: Dilekçenin üst orta kısmına şikayet edilecek savcılığın adını yazın (Örn: Bakırköy Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı’na).

  • Şikayet Eden: Kendi T.C. kimlik numaranızı, ad-soyad ve adres bilgilerinizi ekleyin.

  • Şüpheli: Şikayet ettiğiniz kişinin bildiğiniz kimlik bilgilerini yazın.

  • Konu: Neden şikayetçi olduğunuzu kısaca belirtin.

  • Açıklamalar: Başınızdan geçen olayları ve şüphelinin eylemlerini detaylıca anlatın.

  • Deliller: Varsa ekran görüntüsü, kamera kaydı gibi delilleri dilekçenize ekleyin.

2. Belgelerin Hazırlanması

Şu belgelerin çıktısını almanız gerekiyor:

  • Şikayet Dilekçesi (En altına ad-soyad yazıp imzalamayı unutmayın).

  • Deliller.

  • Kimlik fotokopisi.

3. Adliye Süreci

  • Adliyedeki Ön Büro'ya gidin.

  • Sıramatik cihazından Savcılık Ön Büro > Vatandaş seçeneklerini tıklayarak sıra numarası alın.

  • Sıranız geldiğinde belgelerinizi ilgili memura teslim ederek şikayet sürecini tamamlayın.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
