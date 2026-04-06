article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi “Gerçek Zenginler Gösteriş Yapmaz” Meselesinin Altında Yatan Tarihsel Gerçeği Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.04.2026 - 14:21

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere son dönemde 'Old Money' modası var. İnsanlar gösterişten uzak, sadece parçalarla bir şıklık oluşturuyor ve gerçek zenginlerin de gösteriş yapmadan, marka giymeden bu şekilde şık göründüklerini savunuyor. Yani aslında bir yerde her biri 'Gerçek zengin' taklidi yapıyor. Peki gerçekten, gerçek zenginler gösteriş yapmaz mı?

İçerik üreticisi 'itsranayilmaz' Old Money estetiğini eleştirerek, gerçek zenginlerin kendi aralarında anlayabildikleri 'sessiz lüks' kavramını anlattı. Anlattıkları, 'old money' estetiğini sevenleri biraz kızdırdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DWq_FrCDWT0/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Old Money" değil "Sosyal Kamuflaj"

Old Money, servetin nesiller boyu aktarıldığı, kökleri genellikle aristokrasiye veya sanayi devrimi zenginlerine dayanan bir sınıfı ifade ediyor. Bu grubun günümüzde 'sessiz lüks' olarak adlandırılan sade tarzı aslında bir tevazu göstergesi değil, tarihsel bir hayatta kalma ve ayrışma stratejisi aslında. Fransız İhtilali gibi olaylarla aristokrasinin hedef haline gelmesi ve sonrasında işçi sınıfının güçlenmesiyle, zenginler devasa servetlerini halkın gözünden kaçırmak için gösterişli kıyafetleri bırakıp 'sadece bilenlerin anlayacağı' kaliteli ama logosuz bir sadeliğe yönelmişler.

Bu estetiğin temelinde, sonradan zengin olanları dışlayan katı bir sınıfsal hiyerarşi yatıyor. Yeni zenginler başarılarını logolar ve şatafatla kutlarken, 'Eski Para' sahipleri bu durumu 'sonradan görmelik' olarak etiketliyor. Ancak videoda da vurgulandığı gibi, bu 'asil' duruşun arkasında genellikle sömürgecilik veya Sanayi Devrimi'ndeki ağır işçi sömürüsüyle inşa edilmiş devasa servetler bulunuyor. Yani bugün sosyal medyada 'zarafet' olarak pazarlanan bu tarz, aslında tarihsel bir suçluluk veya tepki çekmeme refleksiyle oluşmuş bir sosyal kamuflajdır.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın