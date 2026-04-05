Bir Kariyer Koçu Çince Bilen Elemanın CV'sini Bile Saniyeler İçinde Eleyen ATS'yi Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.04.2026 - 10:14

İş başvuru süreçleri oldukça karmaşık ve stresli. İş arama süreci bazen tam zamanlı bir işten daha yorucu olabiliyor. Özellikle de hazırladığın o özenli özgeçmişin ardından reddedildiğin bilgisinin bile gelmemesi, akıntıya karşı kürek çekiyormuş hissi veriyor. 

Geçtiğimiz günlerde bir İnsan Kaynakları Uzmanı Çince bilen bir elemanın CV'sinin kesinlikle eleneceğini söylemiş, o video ise tepki çekmişti. Kariyer koçu 'fidansweb' videodaki kadının bahsettiği ATS sisteminin ne olduğunu anlattı.

Özetle neymiş bu Çince bilen elemanı bile saniyeler içinde eleyen ATS?

ATS (Applicant Tracking System), yani Türkçesiyle Aday Takip Sistemi, şirketlerin işe alım sürecini dijitalleştirmek ve hızlandırmak için kullandıkları bir yazılım. Özetle, insan kaynaklarının 'dijital asistanı' diyebiliriz. Sistemin temel özellikleri ise şöyle;

  • Özgeçmiş Ayıklama: Binlerce CV arasından, iş ilanındaki anahtar kelimelerle (yetenek, tecrübe, eğitim) en çok eşleşenleri seçer.

  • Sıralama: Adayları uygunluk puanına göre dizer. İK uzmanı genellikle listenin en başındaki %10’luk dilime bakar.

  • Otomasyon: Mülakat randevularını ayarlar, ret maillerini otomatik gönderir ve aday veritabanı oluşturur.

Peki neden önemli?

Büyük şirketlere bir ilan için binlerce başvuru gelir. Bir insanın her CV’ye 10 saniye bakması bile günler sürer. ATS, saniyeler içinde 'uygun olmayan' adayları (formata takılanları veya anahtar kelimesi eksik olanları) eler.

ATS'den geçmek için bazı ipuçlarını da buraya bırakalım. Eğer CV’nizin bir insan tarafından görülmesini istiyorsanız şu üç noktaya dikkat etmelisiniz;

Anahtar Kelimeler: İş ilanında geçen teknik terimleri ve yetenekleri CV’nize mutlaka ekleyin.

Sade Format: Karmaşık grafikler, tablolar veya görseller kullanmayın. ATS bu verileri okuyamayabilir.

Standart Başlıklar: 'Deneyim', 'Eğitim' gibi herkesin kullandığı net başlıklar seçin.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
