Bir İK Uzmanı Mülakatta “Kendinizden Bahseder misiniz?” Sorusuna Nasıl Cevap Verilmesi Gerektiğine Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.03.2026 - 09:02

Bildiğiniz üzere son dönemin günemi İnsan Kaynakları Uzmanları. Çince bilen bir elemanı sadece CV'de kullandığı yazı fontu sebebiyle elediğini söyleyen bir İnsan Kaynakları uzmanının ardından benzer birçok video gelmişti. Haliyle bu durum özellikle uzun süredir iş arayanların sinirini bozdu. 

Bir İnsan Kaynakları Uzmanı bu sefer bir tavsiye ile geldi. Mülakat sırasında “Kendinizden bahseder misiniz?” sorusuna nasıl cevap verilmesi gerektiği ile ilgili bazı ipuçları paylaştı.

İnsan Kaynakları Uzmanı'nın verdiği tavsiyeyi şöyle özetleyebiliriz;

1. Acele Etmeyin

Soru sorulur sorulmaz hemen konuşmaya başlamayın. İçinizden 3'e kadar sayarak kısa bir duraksama yapın. Bu size düşünme zamanı kazandırır ve karşı tarafa kendinden emin bir imaj verir.

2. Soruyla Cevap Verin (Kapsamı Daraltın)

'Kendinizden bahsedin' çok ucu açık bir istektir. Bunun yerine mülakatçıya şu soruları yönelterek odak noktasını belirleyebilirsiniz:

  • 'Hakkımda tam olarak neyi bilmek istersiniz?'

  • 'Üniversite hayatımdan mı, yoksa son iş tecrübemden mi başlamamı istersiniz?'

3. Neden Beklemek Önemlidir?

Her soruya hemen yanıt vermemek sadece mülakatlarda değil, genel iletişimde de değerlidir. Beklediğinizde:

  • Karşı taraf soruyu daha net açıklama ihtiyacı hissedebilir.

  • Siz cevabınızı zihninizde daha iyi kurgulayabilirsiniz.

  • Aldığınız bir nefes, kendinizi daha doğru ve rahat ifade etmenizi sağlar.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
