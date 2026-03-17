Tüm Organlarını Bağışlayan İçerik Üreticisi Aybüke Sekin Organ Bağışı Hakkındaki Komplo Teorilerinden Bahsetti

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.03.2026 - 17:00 Son Güncelleme: 17.03.2026 - 17:05

Organ bağışı oldukça önemli bir mesele. Organ bağışı, birçok insanın hayatını kurtarabilir ve yeni bir yaşam şansı sunabilir. Bu nedenle, organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak ve bu konuda daha fazla insanı bilinçlendirmek oldukça önemli. Fakat tam tersine bu konuda pek çok komplo teorisi ortaya atılıyor. 

İçerik üreticisi Aybüke Sekin tüm organlarını bağışladığı anları paylaştı. İnsanlara bu konuda bilgi verirken aynı zamanda, bu konuda ortaya atılan komplo teorilerinin nasıl gerçekdışı olduğunu anlattı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@noruyaku/vide...
Peki organ bağışı ile ilgili ne gibi komplo teorileri var?

  • 'Doktorlar Beni Ölüme Terk Eder': En büyük korku, acil servise düşüldüğünde doktorların 'zaten organlarını bağışlamış' diyerek hastayı kurtarmak için yeterince çabalamayacağı düşüncesi. Oysa seni yaşatmaya çalışan ekip ile organ nakli yapan ekip birbirinden tamamen farklı ve birbirlerinden bağımsız çalışıyorlar.

  • 'Zenginler Sırayı Deliyor': Organların tıbbi aciliyete göre değil, para veya torpille zenginlere satıldığına dair bir inanış var. Ancak nakil sistemleri çok sıkı denetlenen, bilgisayar ortamında eşleşme yapan ve kan grubu, doku uyumu gibi katı tıbbi verilere dayanan sistemlerdir. Yani 'parayı veren düdüğü çalar' gibi bir durum yasal sistemde mümkün değildir.

  • 'Beyin Ölümü Gerçek Değil': Bazı insanlar, organları alınırken aslında hala yaşadıklarını veya uyanabileceklerini düşünüyorlar. Bu, 'bitkisel hayat' ile 'beyin ölümü'nün karıştırılmasından kaynaklanıyor. Beyin ölümü gerçekleşmiş birinin geri dönme ihtimali tıbben yoktur ve bu karar tek bir doktor tarafından değil, farklı uzmanlardan oluşan bir kurul tarafından verilir.

  • 'Cenaze Bütünlüğüm Bozulur' Kaygısı: Organ bağışının vücudu paramparça edeceği ve cenazenin açık tabutla (veya Türkiye'de yıkama ve defin sırasında) kötü görüneceği düşünülür. Fakat organ alım işlemi tıpkı bir ameliyat gibidir. Organlar büyük bir titizlikle çıkarılır ve vücut estetik dikişlerle kapatılır. Dışarıdan bakıldığında bir operasyon geçirildiği anlaşılmaz, cenaze bütünlüğü korunur.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
