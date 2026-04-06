Kim Kardashian Gençlik Sırrı Olduğunu İddia Etmişti: Bir Eczacı Son Dönemde Popüler Olan NAD'ı Anlattı

NAD (Nikotinamid Adenin Dinükleotid), vücudumuzdaki her hücrede bulunan ve enerjiden yaşlanma karşıtı süreçlere kadar her şeyde rol oynayan hayati bir molekül. Kim Kardashian’ın 'gençleşme' sırrı olarak bahsettiği NMN ise bu molekülü artırmak için kullanılan bir öncü madde.

1. NAD Nedir ve Ne İşe Yarar?

NAD, hücrelerimizde enerji üretimi (metabolizma) ve DNA onarımı için gereklidir. Onu bir pil gibi düşünebilirsin. O olmadan hücreler fonksiyonlarını yerine getiremez. Ancak yaşlandıkça vücudumuzdaki NAD seviyeleri doğal olarak düşer, bu da yaşlanma belirtilerini hızlandırır.

2. NMN ve NAD İlişkisi

Vücuda doğrudan NAD almak pek verimli değildir çünkü hücre içine girmesi zordur. Bu yüzden NMN (Nikotinamid Mononükleotid) gibi takviyeler kullanılır. Vücut NMN'yi alır ve hücre içinde hızla NAD'ye dönüştürür.

3. Videodaki Diğer 'Gençlik' Takviyeleri

Kardashian’ın programında sadece NMN yok; Dr. Sinclair'ın önerdiği diğer maddeler de şunlar:

Resveratrol: Üzüm kabuğunda bulunan, 'uzun ömür genlerini' (Sirtuinler) aktive eden bir antioksidan.

Quercetin (Kuersetin) & Fisetin: Videoda 'zombi hücreler' olarak adlandırılan, yaşlanmış ama ölmeyerek vücuda zarar veren hücrelerin temizlenmesine yardımcı olan maddeler.