Kim Kardashian Gençlik Sırrı Olduğunu İddia Etmişti: Bir Eczacı Son Dönemde Popüler Olan NAD'ı Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.04.2026 - 10:21

Takviyeler yerinde kullanıldığında çok değerli olabiliyor. Doğru takviye, vücudun eksik kalan dişlilerini yağlamak gibi bir etki yaratabiliyor. Özellikle modern yaşamın getirdiği stres, yetersiz uyku ve bazen toprağın bile fakirleştiği beslenme düzeninde, bazı mikro besinleri dışarıdan almak büyük fark yaratıyor. Ancak bu konuda bilinçli olmak çok önemli. Takviyelerin 'doğal' olması, her zaman 'zararsız' olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle sosyal medyada popüler olması da kesinlikle kullanmanız gerektiği anlamına gelmiyor. 

Son dönemde de NAD isimli bir takviye sosyal medyada viral hale geldi. Eczacı İpek Kaygısız popüler olan NAD takviyesini anlattı.

Neymiş bu NAD?

NAD (Nikotinamid Adenin Dinükleotid), vücudumuzdaki her hücrede bulunan ve enerjiden yaşlanma karşıtı süreçlere kadar her şeyde rol oynayan hayati bir molekül. Kim Kardashian’ın 'gençleşme' sırrı olarak bahsettiği NMN ise bu molekülü artırmak için kullanılan bir öncü madde.

1. NAD Nedir ve Ne İşe Yarar?

NAD, hücrelerimizde enerji üretimi (metabolizma) ve DNA onarımı için gereklidir. Onu bir pil gibi düşünebilirsin. O olmadan hücreler fonksiyonlarını yerine getiremez. Ancak yaşlandıkça vücudumuzdaki NAD seviyeleri doğal olarak düşer, bu da yaşlanma belirtilerini hızlandırır.

2. NMN ve NAD İlişkisi

Vücuda doğrudan NAD almak pek verimli değildir çünkü hücre içine girmesi zordur. Bu yüzden NMN (Nikotinamid Mononükleotid) gibi takviyeler kullanılır. Vücut NMN'yi alır ve hücre içinde hızla NAD'ye dönüştürür.

3. Videodaki Diğer 'Gençlik' Takviyeleri

Kardashian’ın programında sadece NMN yok; Dr. Sinclair'ın önerdiği diğer maddeler de şunlar:

  • Resveratrol: Üzüm kabuğunda bulunan, 'uzun ömür genlerini' (Sirtuinler) aktive eden bir antioksidan.

  • Quercetin (Kuersetin) & Fisetin: Videoda 'zombi hücreler' olarak adlandırılan, yaşlanmış ama ölmeyerek vücuda zarar veren hücrelerin temizlenmesine yardımcı olan maddeler.

NOT!: Bu takviyeler her ne kadar popüler olsa da, her bünyede farklı etkiler yaratabilir. Eczanelerden temin etmeden önce mutlaka bir doktora danışmanız gerekir.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
right-dark
